Rauenberg. (rö) Als am Freitagabend der offizielle Auftakt mit dem Fassanstich über die Bühne gehen sollte, gab ein heftiger Schauer die Richtung fürs Wochenende vor: Das Wetter machte die zehnte Rauenberger "Sommernacht" immer mal wieder zur "Regennacht".

Alle Fotos: Helmut und Jan A. Pfeifer

Doch davon ließen sich die Rauenberger nicht beirren: Zwar zählte man weniger Besucher aus den Umlandgemeinden, die Einheimischen feierten trotzdem in großer Zahl auf dem Kirch- und Rathausplatz, harrten während der Schauer auf den überdachten Plätzen aus und strömten immer wieder in Scharen herbei, wenn der Himmel seine Pforten schloss. "Wir sind sehr überrascht, wie zahlreich die Rauenberger das Fest besuchen", sagte stellvertretend für die Vereine Mario Link, der Vorsitzende der VfB Rauenberg, "das läuft viel besser, als wir befürchtet haben."

Auch der offizielle Fassanstich mit Bürgermeister Peter Seithel, Vertretern des Musikvereins, der IG Winzer, des VfB, der katholischen Pfarrgemeinde und des Tennisclubs sowie Siegbert Kößler von der Brauerei Hoepfner, die das Freibier spendierte, fand nach der anfänglichen Verzögerung statt, musikalisch umrahmt vom Fanfarencops. Kurz vor Mitternacht gab es aus Anlass der zehnten Sommernacht zum ersten Mal ein Feuerwerk. "Wir wollten das Jubiläum besonders gestalten", erklärte Mario Link gegenüber der RNZ und freute sich: "Das wurde sehr positiv angenommen, die meisten Leute haben es toll gefunden."

Auf der Bühne vor der Kirche spielten am Freitagabend "Paule Panthers Groove Club", unterstützt von den ZAP-Gang-Sängern Thorsten Baier und Walter Batzler, am Samstag war die Partyband "Groovemonkeys" an der Reihe. Auch an diesem Tag füllte sich der Kirch- und Rathausplatz zusehends, nach jedem Schauer waren mehr Gäste zu zählen und spät zeigte sogar die Sonne.

Zum Abschluss am gestrigen Sonntag lud der Musikverein zu seinem "Festival der Blasmusik", das von Gastkapellen aus der Umgebung gestaltet wurde. Pech, dass ausgerechnet zur Mittagessenszeit weitere Regenschauer die Gäste ärgerten. "Es kommt auch wieder ein besseres Jahr", sagte der Vorsitzende des Musikvereins, Helmut Spannagel, gestern Nachmittag der RNZ und meinte mit Blick auf die gesamte Sommernacht: "Angesichts der Wetterbedingungen kann man noch zufrieden sein."