Rauenberg. Durch eine herrliche Landschaft wandern und dabei edle Tropfen der Rauenberger Winzer genießen - das kann man wieder am Samstag, 25. August, von 11 bis 20 Uhr bei der Weinwanderung in Rauenberg, die von der Weinbruderschaft St. Michael organisiert und veranstaltet wird. Der Weinwanderweg ist fünf Kilometer lang und führt durch die bekannte Kraichgauer Weinlage "Mannaberg". Dort kann man nicht nur wunderbare Ausblicke in die Rheinebene und in den Kraichgau genießen, man hat auch Gelegenheit, mit den heimischen Winzern ins Gespräch zu kommen und Wissenswertes über das Anbaugebiet, die Lage und den Ausbau der Weine zu erfahren.

Die neun Weingüter Fellini, Meisersick, Frank Schiele, Menges, Wipfler, Volker Barth, Nico Gmelin, Helmut Schäfer und Ihle sind ebenso mit von der Partie wie die Winzergenossenschaft Kraichgau und die Edelbrennerei Hirsch. Die Weinbruderschaft St. Michael, die KJG Rauenberg sowie einige gastronomische Anbieter sorgen zudem, ebenso wie die Weingüter selbst, für kleine und größere Snacks zwischendurch. Kaffee und Kuchen gibt es ebenfalls. Auf kleine Besucher warten einige handzahme Lamas, die sich gerne streicheln lassen.

Am Start unterhalb des Mannabergs erhält jeder Wanderer gegen eine kleine Gebühr sein eigenes Weinglas. Da die Parkplätze im Bereich des Mannabergs selbst begrenzt sind, empfiehlt der Veranstalter, die Parkmöglichkeiten im Ort zu nutzen. Unterwegs sind vier Toilettenstationen eingerichtet.