Von Sophia Stoye

Rauenberg. Die Rauenberger Bürgerinnen und Bürger wollen bis 2035 Leerstände beseitigen und Baulücken schließen – das wurde bereits vor zwei Jahren klar, als das gesamtstädtische Entwicklungskonzept "Rauenberg 2035" verabschiedet wurde.

Jetzt soll es konkret werden, wie in der letzten Sitzung des Gemeinderats deutlich wurde: Die Ratsmitglieder beschlossen einstimmig, ein Handlungsprogramm zu erstellen, das aufzeigen soll, wie die innerstädtischen Flächen gewonnen werden können. Der Prozess, mehr Wohnraum zu schaffen und einen lebendigen Ortskern zu erhalten, findet unter der Regie des Stuttgarter Planungsbüros Reschl statt, das Rauenberg bereits in der Vergangenheit begleitet hat.

Aktuell gibt es knapp 300 Baulücken in Rauenberg und seinen Ortsteilen mit einer Gesamtgröße von 13,87 Hektar. Zudem stehen 70 Wohnimmobilien derzeit leer, weitere 408 sind "potenzielle Leerstände", da der jüngste Bewohner 75 Jahre alt ist. Aber auch wenn ältere Menschen alleine in einem noch so großen Haus wohnten, so betonte Christa Albrecht (Freie Wähler), müsse jede Entscheidung absolut freiwillig erfolgen.

"Alles andere ist auch nicht unsere Strategie", hielt Raumplanerin Corinna Götz dagegen. Sie war mit ihrer Kollegin Bianca Eder anwesend. Gemeinsam erklärten die Mitarbeiterinnen des Fachbüros Reschl das Vorgehen, um freie Flächen in bereits bebauten Gebieten der Gemeinde zu aktivieren und vorhandene Lücken auszunutzen.

"Zunächst wollen wir auf die Bevölkerung zugehen und sie zum Beispiel nach Eigentum von Baulücken oder Leerständen und Nachverdichtungspotenzialen fragen", erklärte Götz. Die Befragung soll zunächst über ein Formular erfolgen, die Raumplanerinnen erwarten eine Rücklaufquote in Höhe von 35 bis 53 Prozent. "Vieles hängt mit der Kommunikation zusammen und wie man an den Eigentümer herantritt", sagte Eder. Wenn man die Ideen mithilfe von Testentwürfen visualisiere, stecke viel Potenzial in der Befragung. "Aber klar ist auch: Man wird nicht alle erreichen können."

Bauamtsleiter Martin Hörner mahnte, dass man behutsam vorgehen müsse, denn: "Es wird auch Gegenwind geben." Außerdem plädierte er dafür, über die eigene Grundstücksgrenze hinaus zu denken – beispielsweise einen Neuzuschnitt oder Grundstückstausch in Betracht zu ziehen.

Ein solches Handlungsprogramm zu erstellen, kostet die Gemeinde ungefähr 43.000 Euro, wie die Verwaltung informierte. Allerdings habe Rauenberg einen Förderantrag beim Land gestellt, erklärte Bürgermeister Peter Seithel: "Uns wurden 21.000 Euro zugesagt." Damit ist Rauenberg Raumplanerin Götz zufolge nur eine von 29 Kommunen, drei im Rhein-Neckar-Kreis, die für das Förderprogramm ausgewählt wurden.

"Erst müssen wir klären: Was geht und was nicht?", meinte CDU-Rat Jürgen Bender. Denn viele Grundstücke seien kein Teil eines Bebauungsplanes – "nicht, dass uns die Baurechtsbehörde einen Strich durch die Rechnung macht". Dann müsse man einen Kompromiss finden, antwortete Raumplanerin Götz, Bürgermeister Seithel schlug vor, die Pläne "lieber über einen Bebauungsplan festzuzurren". Grünen-Rat Manuel Steidel war der Meinung, dass die Strategie "nur begrenzt Erfolg haben wird": Die einfachste Möglichkeit sei, die in Baden-Württemberg kürzlich beschlossene Grundsteuer C zu erheben: Diese sieht vor, dass Kommunen ab 2025 unbebaute aber baureife Grundstücke gesondert besteuern dürfen.

Mit der jetzt beschlossenen Eigentümerbefragung wolle man erst Denkanstöße geben und Flächen aktivieren, die ohnehin in der Gemeinde lägen, so Bürgermeister Seithel. "Wir werden Dinge anschieben, die dann in ein paar Jahren fruchten."