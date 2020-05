Rauenberg. (oé) Vor dem Jahreswechsel hatte sich Rauenbergs Gemeinderat mit der geplanten Ansiedlung eines Betriebs für Baumpflege, Baumsanierung und die Herstellung von Holzhackschnitzeln befasst. Neuer Standort des Betriebs soll der Bereich der ehemaligen Kelterhalle an der Kreisstraße nach Malschenberg sein.

Da das Gelände im gültigen Regionalplan als Grünzug ausgewiesen ist, war zunächst ein "Zielabweichungsverfahren" zum Regionalplan erforderlich. Außerdem muss auch der Flächennutzungsplan des Gemeindeverwaltungsverbands Rauenberg entsprechend geändert werden. Dieses Verfahren läuft derzeit. Inzwischen hat eine erste Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der Bürger stattgefunden. Die Ergebnisse waren jetzt Thema im Gemeinderat.

Laut Planer Dietmar Glup sind in dieser Anhörungsrunde insgesamt 21 Stellungnahmen eingegangen. Eine gewisse Brisanz hat jene der Unteren Naturschutzbehörde im Rhein-Neckar-Kreis. Die Behörde hatte schon beim Zielabweichungsverfahren "erhebliche Bedenken"gegen das Vorhaben mit Blick auf das Schutzgut "Landschaft" geäußert.Diese Position hat die Untere Naturschutzbehörde nun noch einmal bekräftigt. Angesichts der exponierten Lage der Fläche befürchtet die Behörde, dass durch die Ansiedlung des Betriebs die wegen der Kelterhalle bereits bestehende Vorbelastung verstärkt werde.

Gerade mit dem in unmittelbarer Nachbarschaft geplanten Gewerbegebiet "Steinsatzbild" entstehe eine "nach Westen über den bestehenden Ortsrand hinausgehende bandartige Siedlungsentwicklung". Die Untere Naturschutzbehörde sieht in dem Vorhaben eine "erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes". Dies könne auch durch die geplante Eingrünung des Betriebsgeländes nicht abgemildert werden.

Der Planer Glup räumte in seiner Erläuterung ein, dass Erweiterung und Ausbau des Standorts gewiss einen weiteren Eingriff in das Landschaftsbild darstellten. Zugleich verwies er auf die Anstrengungen, den Eingriff in seiner Wirkung abzumildern – etwa durch eine umfangreiche Eingrünung oder die Beschränkung der Gebäudehöhen. Auch sollten nur in das Landschaftsbild integrierbare Farben und Materialien verwendet werden. Er empfahl, die Änderung des Flächennutzungsplans weiterzuverfolgen und an besagter Festsetzung grundsätzlich festzuhalten, wenn auch "mit ergänzenden Hinweisen".

Glup riet, mit der Unteren Naturschutzbehörde "nochmals in die Diskussion zu gehen", auch wenn er wenig Hoffnung hatte, deren Belange "grundsätzlich vom Tisch zu bekommen". Dass die erheblichen Bedenken der Behörde zum "Stolperstein" für das Projekt werden könnten, befürchtet der Planer allerdings nicht (SPD-Stadträtin Christiane Hütt-Berger hatte diese Frage aufgeworfen). Man müsse jedoch sauber argumentieren und die jeweiligen Belange auch "sauber gegeneinander abwägen".

Bauamtsleiter Martin Hörner betrachtete es als Vorteil, dass parallel zur Änderung des Flächennutzungsplans auch bereits der Bebauungsplan aufgestellt wird, in dessen Rahmen auch ein Umweltbericht mit entsprechenden Vorschlägen erarbeitet werde. Außerdem will die Stadt gemeinsam mit der Firma und der Umweltbeauftragten des Gemeindeverwaltungsverbands entsprechende Ausgleichsmaßnahmen vorschlagen. Zwar erwartet auch Rauenbergs Bauamtsleiter, dass man mit der Unteren Naturschutzbehörde noch "ein dickes Brett zu bohren" haben werde, zumal sich die Behörde bislang "nicht unbedingt zugänglich gezeigt" habe. Er sei aber "guter Dinge, dass wir das hinbekommen". Wie Hörner auf eine Frage von Manuel Steidel (Grüne) hin darlegte, wird es auf jeden Fall noch eine weitere Anhörungsrunde geben. Auch er nannte es sinnvoll, im Vorfeld noch einmal das direkte Gespräch zu suchen, um zu zeigen, "wie wir die Probleme angehen wollen".

CDU-Stadtrat Jürgen Bender wollte die Fragen möglichst schnell geklärt haben. Es wäre "sehr schade, wenn wir das nicht zeitnah über die Bühne brächten", meinte er. Für die Raumschaft sei der Betrieb "unverzichtbar", unterstrich Bender und fand die Haltung der Unteren Naturschutzbehörde "unverständlich", zumal der Betrieb ja gerade im Bereich der Landschaftspflege arbeite und Holzhackschnitzel produziere.