An der Mannabergschule in Rauenberg soll ein neues Multifunktionsgebäude entstehen, indem eine Mensa und weitere Kindergartengruppen Platz finden sollen. 2020 beginnt die Planung des Großprojekts, 2021 soll es gebaut werden. Foto: Pfeifer

Rauenberg. (oé) Das Jahr 2019 war für die Weinstadt in vielem so etwas wie ein Jahr der Vorbereitung. Im abgelaufenen Jahr wurde Bürgermeister Peter Seithel zufolge Manches gesät, was dann 2020 und in den Jahren darauf geerntet werden soll.

Das gilt vor allem für ein Projekt, das für den Bürgermeister "richtungsweisend" ist und sogar die Perspektive bis ins Jahr 2035 weiten soll: das Stadtentwicklungskonzept, das Rauenberg im abgelaufenen Jahr erarbeitet hat – mit "Zukunftswerkstätten" in allen drei Ortsteilen, mit Workshops, Klausurtagungen des Gemeinderats und mit einer "repräsentativen Vollerhebung", in deren Zuge 7503 Fragebogen an alle Rauenberger ab dem 16. Lebensjahr verschickt wurden.

Dies mit dem Ziel, ein echtes "Stimmungsbild der Bevölkerung" zu erhalten. "Wir haben uns bewusst gegen eine Stichprobenbefragung entschieden, weil wir wollten, dass sich jeder einbringen kann", sagt Peter Seithel dazu.

Wünscht seinen Mitbürgern ein gutes neues Jahr: Rauenbergs Bürgermeister Peter Seithel. Foto: Pfeifer

Der Aufwand hat sich dem Bürgermeister zufolge gelohnt. 1817 Fragebogen kamen ausgefüllt zurück, zumeist in Papierform, ein Teil aber auch online. "Im ersten Moment wünscht man sich zwar mehr", gesteht der Bürgermeister.

Aber eine Rücklaufquote von gut 24 Prozent wird von den Experten als "normal guter Wert" betrachtet, jedenfalls absolut ausreichend, um ein repräsentatives Meinungsbild zu erhalten: "Mehr als nur ein Gefühl", wie Peter Seithel betont, sondern eine "verlässliche Basis", die als Grundlage für die Arbeit und Zukunftsplanung "der nächsten 10 bis 15 Jahre" dienen kann. Also über das hinaus, was die alljährlichen Haushaltspläne und die mittelfristige Finanzplanung bereits an Entwicklungslinien abstecken.

Die Ergebnisse stellen Rauenberg dem Bürgermeister zufolge insgesamt ein gutes Zeugnis aus. So sind 92,4 Prozent der Rauenberger mit der Lebensqualität in ihrer Gemeinde zufrieden. Vor allem Lage und Natur der Weinstadt mit ihren Weinbergen gefallen den Bürgern. Auch die unmittelbare Wohnumgebung erzielt hohe Zustimmungswerte.

Die Umfrage offenbart zugleich die große Bedeutung der fast 100 Vereine der Gesamtstadt als Wohlfühlfaktor für die Bürgerschaft. Defizite werden vor allem beim ÖPNV und bei den Einkaufsmöglichkeiten wahrgenommen, aber auch fehlende Mietwohnungen sowie hohe Miet- und Bauplatzpreise stoßen auf Kritik.

Auch bei den Lebensbedingungen für Jugendliche sehen viele noch Handlungsbedarf. Die Ergebnisse sind im Detail hier nachzulesen und sollen in einer Abschlusspräsentation auch noch einmal umfassend dargestellt werden.

Das neue barrierefreie Bürgerbüro im Erdgeschoss des Rauenberger Rathauses ist sinnfällige Zeichen für die Neuorganisation des Rathauses, mit dessen Dienstleistungen die Bürger sehr zufrieden sind. Foto: Pfeifer

Was den Bürgermeister besonders freut, ist die hohe Zufriedenheit der Bürger (über 80 Prozent) mit den Dienstleistungen der Stadtverwaltung. Vielleicht wirkt sich da auch schon die Neuorganisation im Rathaus aus, wo inzwischen ein Bürgerbüro mit drei Arbeitsplätzen im Erdgeschoss barrierefrei zugänglich ist und ein Monitor direkt am Eingang anzeigt, welcher Beratungsplatz gerade frei ist.

Auf Bürgernähe und Bürgerbeteiligung setzt die Stadt nicht nur hier und beim Stadtentwicklungskonzept, sondern auch bei der Frage, wie die Rauenberger miteinander leben wollen. So gab es 2019 Bürgerveranstaltungen unter dem Motto "wie gestalten wir die Gesellschaft – für mich, für dich, für uns", die vom Land gefördert und von der Führungsakademie Baden-Württemberg moderiert wurden. Was aus der Flüchtlings- und Integrationsthematik heraus entstanden ist, nahm schließlich das gesamte Gemeinde- und Vereinsleben in den Blick.

Ein anderer Schwerpunkt lag 2019 auf den Bebauungsplänen. Auch hier wurden einige Vorhaben angestoßen und auf den Weg gebracht, die in die kommenden Jahre ausstrahlen werden, wie der Bürgermeister erläutert. So ermöglicht etwa eine Bebauungsplanänderung die innerörtliche Nachverdichtung entlang der Wieslocher Straße (von der Sparkasse aus in Richtung Norden).

Ein neues Baugebiet soll an der Rauenberger Ortsgrenze am Betonweg in Richtung Rotenberg entstehen (Sandäcker), während im Gebiet Hohenstein-Schanzenäcker (zwischen Bundesstraße B39 und Autobahn) ein reines Gewerbegebiet entwickelt werden soll. "Hier werden wir mit einem Erschließungsträger in die Konzeptionierung gehen", kündigt Seithel für 2020 an.

Nicht zu vergessen das Sondergebiet für einen Holzbetrieb auf dem Areal der alten Kelterhalle an der Kreisstraße Richtung Malschenberg.

Aber auch im bestehenden Gewerbegebiet Hohenaspen hat sich etwas getan: So ist die regionale Landmaschinen-Werkstatt des Raiffeisen-Centers von Wiesloch nach Rauenberg umgezogen und der Fachmarkt der Firma Schrauben-Würth (mit zwölf Ladestationen für Elektrofahrzeuge) steht dem Bürgermeister zufolge kurz vor der Fertigstellung.

Immer konkretere Formen nimmt auch ein kommunales Großprojekt an, das Bürgermeister Seithel in seinem Jahresabschussgespräch vor einem Jahr noch als "Vision" bezeichnet hatte: das Multifunktionsgebäude, das an der Mannabergschule entstehen soll, um Platz für eine Ausgabe-Mensa mit 150 Sitzplätzen (bis zu 400 Essen könnten hier in drei Schichten ausgegeben werden) sowie für zusätzliche Kindergarten-Gruppen zu schaffen. Bereits im Frühjahr soll die Planung für dieses Großvorhaben beginnen, dessen Volumen der Bürgermeister auf 3,5 bis 4 Millionen Euro beziffert.

Bereits jetzt entwickelt die Stadt Konzepte für die Schaffung von zwei bis drei Übergangsgruppen in den Kindergärten, denn "im September gehen uns die Kindergartenplätze aus", wie Seithel vorausblickt. Die Zwischenlösung soll die Zeit bis zur Fertigstellung des Multifunktionsgebäudes überbrücken. "Im Kindergartenbereich war Rauenberg immer sehr gut aufgestellt", betont der Bürgermeister. "Wir tun diesen Schritt (des Neubaus), um es zu bleiben."

Dass 2019 ein langes Ärgernis zu seinem Ende kam, freut Peter Seithel obendrein: Das Dach des Märzwiesen-Kindergartens ist endlich repariert. Zur Kinderfreundlichkeit Rauenbergs gehört auch noch etwas anderes: Der Rathauschef hat es sich zum "persönlichen Ziel" gesetzt, jedes Jahr ein Spielplatz von Grund auf zu sanieren: 2019 war der Spielplatz in der Mozartstraße in Malchenberg dran, 2020 wird es der Spielplatz in der Talstraße in Rauenberg sein.

Und schließlich investiert die Weinstadt auch in die weitere Verschönerung ihres Ortsbilds. So hat die Stadt 2019 eigens eine Landschaftsgärtnerin eingestellt, um die Grünanlagen noch attraktiver zu gestalten. Damit habe man jetzt angefangen, sei aber noch lange nicht fertig, so der Bürgermeister.

Die Neugestaltung der Rotenberger Schlossstraße hat das ganze Jahr 2019 in Anspruch genommen und soll im neuen Jahr abgeschlossen werden. Foto: Pfeifer

Während für das neue Multifunktionsgebäude im Jahr 2020 die Planung beginnt, sollen zwei andere Großprojekte in diesem Jahr bereits fertiggestellt werden: der Neubau des Feuerwehrhauses in Malschenberg für rund 2,5 Millionen Euro soll bis zum Herbst fertig sein, und auch die Neugestaltung der Rotenberger Schlossstraße soll in diesem Jahr abgeschlossen werden. Zwar hängt hier manches vom Wetter ab, doch sei man "grundsätzlich im Fahrplan".

Dass trotz dieser Großbaustelle im Rotenberger Ortskern keines der dortigen Feste 2019 ausfallen musste, verbucht der Rathauschef genauso auf der Habenseite wie manch anderes im abgelaufenen Jahr: zum Beispiel die Verlängerung des Mietvertrags für das Winzermuseum, das damit nicht nur für weite zehn Jahre gesichert ist, sondern auch noch Remise und Garten hinzubekam; oder die Einweihung des neuen Eselshauses im Tierpark – auch dies ein Garant für das Fortbestehen dieser beliebten Einrichtung; weiter der Bau altengerechter Wohnungen in unmittelbarer Nachbarschaft zum betreuten Wohnen am Kesselhaus; nicht zu vergessen schließlich das Denkmal für "Sternenkinder", das erst vor wenigen Wochen auf dem Friedhof eingeweiht werden konnte.

Und da ist noch etwas, was den Bürgermeister freut: So zeichnet sich Peter Seithel zufolge für die beiden Arztpraxen in Rauenberg eine gemeinschaftliche Lösung ab, welche beide Arztsitze erhält und so die medizinische Grundversorgung Rauenbergs sichert.

Auch ein anderes Projekt zur besseren medizinischen Notfallversorgung ist noch im alten Jahr zustande gekommen. DRK und Feuerwehr haben gemeinsam die "Helfer vor Ort" in Rauenberg etabliert, die immer dann zum Einsatz kommen, wenn ein akuter medizinischer Notfall eintritt und der Notarzt nicht gleich zur Stelle sein kann. Die Zeit bis zu dessen Eintreffen überbrücken die "Helfer vor Ort", indem sie für eine Erstversorgung des Patienten sorgen. Erste Einsätze hat es dem Bürgermeister zufolge bereits gegeben. Sie zeigen, wie notwendig dieses zusätzliche Element in der Rettungs-Kette ist.

Mehr Sicherheit verspricht auch die inzwischen erfolgte Umrüstung der Feuerwehrfunkzentrale auf Digitalfunk und auch die Ersatz-Anschaffung eines neuen Löschfahrzeugs. Die Ausschreibung für das rund 400.000 Euro teure Fahrzeug soll demnächst erfolgen, die Anschaffung ist aber erst für 2021 geplant.