Rauenberg/Karlsruhe. (tt) Das Verwaltungsgericht Karlsruhe hat am 13. November einen Eilantrag der Anmelderin der Rauenberger Grundrechte-Demos abgelehnt, die jeden Sonntag auf dem Kirch- und Rathausplatz stattfinden. Mit dem Antrag wollte sie erreichen, dass bei den Demos am 15. und 22. November kein Mund-Nase-Schutz getragen werden muss. Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises hatte das Tragen zur Auflage für die Demonstration gemacht. Dagegen hatte die Anmelderin Widerspruch eingelegt, weil sie dahinter "Behördenwillkür" vermutet, wie sie auf RNZ-Nachfrage sagte. Der Widerspruch hatte keine aufschiebende Wirkung, weshalb am letzten Sonntag Maskenpflicht herrschte.

Nach den Aussagen der Anmelderin musste bei ihren Demonstrationen bislang kein Mund-Nase-Schutz getragen werden. Ein vormaliger Widerspruch gegen diese Auflage habe Erfolg gehabt, nun habe der Rhein-Neckar-Kreis das Tragen einer Alltagsmaske aber vorgeschrieben, da die Polizei nicht überblicken könne, wer von den Teilnehmern zu einem Haushalt gehöre.

In einer Pressemitteilung des Verwaltungsgerichts heißt es, die 5. Kammer habe zur Begründung ausgeführt, dass die Auflage zum Tragen eines Mund-Nase-Schutzes angesichts der derzeit bundesweit wie auch im Rhein-Neckar-Kreis beschleunigt ansteigenden Anzahl von Infektionen mit Covid-19, Ausbrüchen der Krankheit in Alten- und Pflegeheimen und Patienten, die auf einer Intensivstation behandelt werden müssten, verhältnismäßig sei.

"In der gegenwärtigen Lage ist es offensichtlich, dass bei einem ungeregelten Zusammentreffen sehr vieler Menschen im Rahmen einer Versammlung die Rechtsgüter Leib und Leben erheblich gefährdet sind", so das Gericht. Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung bei der Versammlungsteilnahme sei zur Verringerung dieser Gefahren geeignet und erforderlich. Insbesondere reiche die ebenfalls angeordnete Pflicht zur Wahrung eines Mindestabstands von 1,5 Meter nicht zur effektiven Verringerung des Ansteckungsrisikos aus, da die tatsächliche Einhaltung des Mindestabstands bei den geplanten Versammlungen nicht sichergestellt sei.

Auch bei Versammlungen, die grundsätzlich stationär stattfinden sollten, handele es sich um dynamische Geschehen. "Bei lebensnaher Betrachtung ist davon auszugehen, dass die Teilnehmer sich im Versammlungsbereich bewegen", so die 5. Kammer. Dementsprechend zeigten auch Fotografien von den Demonstrationen, die die Antragstellerin in der Vergangenheit geleitet habe, dass der Mindestabstand nicht jederzeit eingehalten worden sei. Von der zur Verfügung stehenden Versammlungsfläche sei nicht annähernd Gebrauch gemacht worden. Vielmehr hätten die Teilnehmer im Pulk zusammengestanden, was eine Kontrolle des Mindestabstands durch die Ordner oder die Polizei erschwere.

Hinsichtlich der Versammlungen habe die Antragstellerin angegeben, dass sie mit etwa hundert Teilnehmern rechne. Bei so vielen Teilnehmern dürfte eine Kontrolle des Mindestabstands insbesondere gegen Ende der geplanten Versammlungszeit, wenn bereits die Dämmerung einsetze, nicht mehr durchführbar sein. Zudem habe die Antragstellerin angekündigt, dass bei den geplanten Versammlungen Flyer verteilt würden, aber nicht dargelegt, wie dabei eine Unterschreitung des Abstands verhindert werden solle. Angesichts dessen sei nicht damit zu rechnen, dass die Versammlungsteilnehmer aus Eigenverantwortung oder Verantwortung Dritten gegenüber freiwillige Maßnahmen zum Infektionsschutz treffen würden.

Im Ergebnis stelle die Auflage, bei der Demonstration grundsätzlich eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, einen geringfügigen Eingriff dar, welcher den Zweck der Demonstration nicht vereitele, sondern ihn im Gegenteil angesichts des zunehmenden Infektionsgeschehens ermögliche und damit auch unter Berücksichtigung des besonderen verfassungsrechtlichen Schutzes der Versammlungsfreiheit gerechtfertigt sei, heißt es abschließend.

Der Beschluss des Verwaltungsgerichts ist aber noch nicht rechtskräftig. Die Beteiligten haben die Möglichkeit, binnen zwei Wochen Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in Mannheim einzulegen. Ob sie dies tun werde, ließ die Anmelderin gestern gegenüber der RNZ offen: "Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich da nicht so viel zu sagen, wir prüfen das noch."

Aktenzeichen: 5 K 4651/20