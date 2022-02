Rauenberg. (seb) Sechs weitere Bushaltestellen baut die Stadt Rauenberg jetzt barrierefrei aus. In der jüngsten Sitzung vergab der Gemeinderat den Auftrag einstimmig für rund 230.000 Euro an die Firma mit dem günstigsten Gebot.

Sie geht Anfang April in Rauenberg zwei Bushaltestellen beim Friedhof in der Malschenberger Straße, in Malschenberg zwei in der Letzenbergstraße vor der Volksbank sowie in Rotenberg eine in der Rauenberger Straße und eine in der Mühlhäuser Straße an.

Der Stadt hat das Land laut Bauamtsleiter Martin Hörner Fördermittel zugesagt, allerdings erst im vergangenen Dezember, daher konnte man den Umbau erst jetzt in Auftrag geben, alles andere wäre "förderschädlich" gewesen, hätte also die zugesagten Gelder aufs Spiel gesetzt. Auf die sechs erwähnten Bushaltepunkte kam man, weil für sie bereits die notwendigen Umbau-Planungen erfolgt sind.

Über den im Förderbescheid genannten Maximalbetrag von 248.000 Euro kann Rauenberg leider nicht verfügen – diese Summe basiert auf früheren Kostenschätzungen. Tatsächlich beträgt die Förderung 50 Prozent des Aufwands plus einer Fixsumme von 12.000 Euro, sollte ein Buswartehäuschen errichtet werden.

In diesem Zusammenhang vergab man auch einstimmig den Auftrag für die ingenieurtechnische Planung des Umbaus von elf weiteren Bushaltestellen. Fördermittel hat Rauenberg sich Hörner zufolge reservieren lassen, die können aber erst fließen, wenn eine fertige Planung vorliegt.

In Rauenberg betrifft das zwei Bushaltepunkte in der Wieslocher Straße, an der Ecke mit der Frühmesserstraße sowie in Höhe Bildäcker, einen im Kreisverkehr der Schönbornstraße beim Kinderhaus Märzwiesen, zwei in der Rotenberger Straße, Ecke Untere Röte und Langenäcker, und einen an der Mannabergschule in der Dambach-La-Ville-Straße. In Malschenberg werden zwei Haltepunkte in der Friedhofstraße, Ecke Schubertstraße, zwei vor dem Kreisel am Ortseingang, und einer in der Letzenbergstraße, in Höhe des Alten Kirchplatzes, überplant.

Zwar folgen die Gebote aller Planer der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, doch haben die Büros gewisse Freiheiten, wie sie die gewünschten Leistungen einordnen. Zwei der drei Bieterbüros verzichteten zudem auf Umbauzuschläge. Und so konnte ein in Rauenberg gut bekanntes Ingenieurbüro, das bereits den barrierefreien Ausbau der drei ersten Bushaltestellen im Stadtgebiet planerisch begleitet hat, das günstigste Gebot abgeben.

Es besteht aus Honorarzonen und Prozentwerten, abhängig vom letztendlichen Umfang der Arbeiten, nicht aus einer fixen Summe. Der Haushaltsplan sieht für Gemeindestraßen, Wege und Plätze dieses Jahr insgesamt 280.000 Euro vor, daraus ist das Planungshonorar zu bestreiten.

In derselben Sitzung beschloss der Gemeinderat auch einhellig, eine Veränderungssperre zu verlängern. Sie betrifft das angedachte Gewerbegebiet "Hohenstein-Schanzenäcker" westlich der B39, gegenüber "Hohenaspen", zwischen Autobahnauffahrt und Frauenweiler Straße. Im März 2020 war beschlossen worden, hier auf über 15 Hektar ein Gewerbegebiet anzulegen: Damit die Stadt aber die Kontrolle über die Entwicklung des Gebiets und ein Vetorecht bei allen unerwünschten Vorhaben hat, erließ man schon damals eine Veränderungssperre. Die träte per Gesetz nach zwei Jahren außer Kraft, also jetzt im März, jedoch dauert das Verfahren der Bauleitplanung und der städtebaulichen Entwicklung noch an. So nutzte man die rechtlich gegebene Möglichkeit, die Sperre um ein Jahr zu verlängern.