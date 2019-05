Rauenberg. (pol/mün) Bargeld fanden Einbrecher in einem Tresor im Rauenberger Rathaus, in das sie in der Nacht zu Mittwoch eingebrochen sind. Die Täter müssen sich zwischen 19 Uhr am Dienstag und 7 Uhr am Mittwoch Zugang zu dem Gebäude verschafft haben. Das teilt die Polizei mit.

Sie sollen auf der Rückseite des Rathauses ein Fenster zum Bürgerbüro aufgehebelt haben. Sie fanden einen Schlüssel und der passte zum Tresor. Wieviel Bargeld gestohlen wurde, das steht noch nicht fest. Offenbar haben die Einbrecher sonst nichts mitgenommen.

Zeugen können sich beim Polizeirevier Wiesloch unter der Rufnummer 06222/57090 melden.