Der Fußweg am Waldangelbach ist hinter der Schönbornbrücke gesperrt. Die Uferböschung ist dort an mehreren Stellen abgebrochen und birgt ein Risiko für die Fußgänger. Foto: Pfeifer

Von Anja Hammer

Rauenberg. Eine fünfreihige Blocksteinmauer soll den Waldangelbach im Zaum halten. Nahe des VFB-Clubhauses ist nämlich an mehreren Stellen das Ufer abgebrochen. Das birgt insbesondere für diejenigen Gefahren, die den dortigen Fußweg nutzen. "Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Erosionen zu Sach- und Personenschäden führen", sagte Bauamtsleiter Martin Hörner in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. Deswegen soll die Böschung gesichert werden: auf einer Länge von 25 Metern mit besagter Blocksteinmauer und daran angrenzend mit aufgeschütteten Flussbausteinen.

Das Ufer des Waldangelbachs ist schon seit Jahren in einem desolaten Zustand; bereits 2019 war von einem "dringenden Handlungsbedarf" die Rede. Doch es dauerte bis September 2021, bis eine Ausschreibung gestartet wurde. Die Angebote, die daraufhin bei der Gemeindeverwaltung eingingen, lagen allerdings weit über den Kostenschätzungen. Anfang des Jahres hat das Rathaus einen erneuten Anlauf gewagt, dieses Mal mit einer eingeschränkten Ausschreibung. Mit Erfolg: Das günstigste Angebot – von der Östringer Firma Stahl – lag mit 132.000 Euro mehr als 56.000 Euro unter der Berechnung des Fachbüros.

Die Arbeiten sollen zwischen April und November stattfinden. "Wir haben den Zeitraum bewusst so weit gestreut, damit wir bessere Angebote bekommen", so Bauamtsleiter Martin Hörner. Bis dahin ist der Fußweg in diesem Bereich gesperrt. Er soll bei den Arbeiten dann auch erneuert und ab der Brücke an der Schönbornstraße auf einer Länge von 60 Metern verbreitert werden, sodass der Bauhof dort mit seinen Fahrzeugen fahren kann. Zudem soll auf einem 100 Meter langen Abschnitt ein Holzgeländer angebracht werden.

Den Auftrag vergab der Gemeinderat einstimmig. "Wir lernen jetzt aus den Fehlern der 60er-Jahre", meinte Christa Albrecht (Freie Wähler). "Damals hieß es, eine Bachböschung muss steil sein, heute weiß man, dass der Bach Platz braucht."