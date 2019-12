Die alte Rauenberger Kelterhalle und die dazugehörende Grünfläche an der Kreisstraße zwischen Rauenberg und Malschenberg. Hier will die Stadt eine Sonderfläche zur Ansiedlung eines Holzbetriebs ausweisen. Foto: Kloé

Rauenberg. (oé) Die Stadt Rauenberg will auf dem Gelände der ehemaligen Kelterhalle zwischen Rauenberg und Malschenberg ein Sondergebiet ausweisen, um dort einem Betrieb für Baumpflege, Baumsanierung, Landschaftspflege und für die Produktion bioenergetischer Brennstoffe die Ansiedlung zu ermöglichen. In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat einstimmig den Aufstellungsbeschluss für einen entsprechenden Bebauungsplan gefasst. Bürgermeister Peter Seithel zufolge braucht man die Sonderfläche, weil der betreffende Betrieb wegen des anfallenden Lärms nicht in ein klassisches Gewerbegebiet passt, während für eine Ansiedlung im Außenbereich der landwirtschaftliche Anteil fehlt. Dem Bürgermeister zufolge hat man hier das passende Gelände für den Betrieb gefunden. Es liegt weit genug außerhalb, ist verkehrlich gut erschlossen und auch teilweise bereits bebaut.

Allerdings war die Umwidmung des 0,7 Hektar großen Areals nicht ganz einfach, da der Regionalplan hier eigentlich eine Grünzäsur vorsah, wie Planer Dietmar Glup erläuterte, der das mehrstufige Bauleitplanverfahren betreut. Deshalb habe man ein Zielabweichungsverfahren einleiten müssen. Das Regierungspräsidium habe im Mai einer solchen Zielabweichung im Grundsatz zugestimmt, allerdings unter zwei Bedingungen: dass eine Wohnnutzung generell ausgeschlossen bleibe; und dass die Einbindung in das Landschaftsbild gewährleistet werde. Landschaftliche Belange hätten deshalb hier besondere Bedeutung, führte der Planer aus.

Glup zufolge soll das vorhandene Kelterhaus in die Planung einbezogen und umgenutzt werden. Auf dem Gelände sind Freiflächen, Lagerflächen und Abstellflächen vorgesehen. Deshalb müsse die vorhandene Grünfläche in Anspruch genommen und teilweise versiegelt und bebaut werden. Insgesamt dürfen dem Plan zufolge 90 Prozent des Areals in Anspruch genommen werden. Bebaut werden können maximal 1300 Quadratmeter, teilweise jedoch nur mit Überdachungen und in nicht geschlossener Form. Das Unternehmen brauche diese Flächen, um das Material trocken zu lagern, so der Planer weiter. Die Gebäudelänge dürfe maximal 50 Meter betragen. Wohnungen und Wohngebäude seien nicht zugelassen.

Umgeben wird das Areal von einer fünf bis 7,5 Meter breiten privaten Grünfläche mit entsprechendem Pflanzgebot, damit eine dichte und hohe Hecke entstehen kann. "Der Eigentümer muss die Eingrünung bringen für das Landschaftsbild", erläuterte Dietmar Glup auf eine entsprechende Nachfrage aus dem Gemeinderat. Parallel zum Bebauungsplan würden ein Umweltbericht sowie eine Eingriffs- und Ausgleichsbilanz erstellt.

Die Zustimmung des Gremiums vorausgesetzt, soll Glup zufolge umgehend die öffentliche Auslegung der Planunterlagen beginnen, um die Öffentlichkeit frühzeitig zu beteiligen. Auch die Fachbehörden werden nun zügig um ihre Stellungnahmen gebeten, sodass die Ergebnisse bereits in einer der nächsten Sitzungen vorliegen könnten, so der Planer. Auch Bürgermeister Seithel hofft auf nun ein schnelles Verfahren, das bereits "in den nächsten Wochen wieder auf der Tagesordnung" stehen könnte.

Vom Gemeinderat kam dafür einhellig grünes Licht. Christa Albrecht (Freie Wähler) begrüßte, dass es wieder eine Verwendung für das Gelände gebe, das schon lange brach liege. Allerdings bat sie um eine Alternative für den Aufenthaltsplatz mit Bänken, der sich dort entwickelt habe. Dafür werde man sicher eine Stelle finden, meinte der Bürgermeister. Auch Jürgen Bender (CDU) sah das Projekt positiv und sprach sich für eine zeitnahe Verwirklichung aus. Die Stadt arbeite mit der Firma "sehr eng und sehr gut zusammen" und werde sie in Zukunft sicher noch brauchen. Christiane Hütt-Berger (SPD) verwies auf den bislang langen und nicht gerade einfachen Verfahrensweg, zeigte sich froh über den jetzt erreichten Stand und wünschte sich "ganz ausdrücklich" ein "gutes Ende". Sie freute sich über die Ansiedlung und zeigte sich sicher, dass der Betrieb noch "sehr viel Nutzen bringen" werde.

Auch Manuel Steidel sprach für die Grünen von einer "passenden Verwendung" für das Gelände und dem "passenden Betrieb". Friso Neumann (FDP) begrüßte ebenfalls die Ansiedlung des Betriebs, der bisher in Rettigheim beheimatet sei. Sein Argument: je mehr Gewerbe in Rauenberg, desto besser für die Stadt und ihre Gewerbesteuereinnahmen.