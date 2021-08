Von Sabine Hebbelmann

Rauenberg. Deliyah Deimel und ihre Schwester Djamila durften sich dieser Tage über Prinzessinnen-Besuch freuen. Die Vorsitzende und Gründerin des Vereins "Kinderglückswerk", Maria Prinzessin von Sachsen-Altenburg, und die Botschafterin des Vereins, Prinzessin Elikonida Yourievsky, waren aus Stuttgart angereist, um ihr Geschenk, eine angesagte Spielkonsole, zu überreichen.

Was für gesunde Kinder nur ein Spielzeug ist, hat für Deliyah eine besondere Bedeutung. Das zarte Mädchen leidet an den Folgen einer seltenen Fehlbildung, die Gastroschisis genannt wird. Dabei handelt es sich um einen Bauchwanddefekt, der im Mutterleib zu einem Vorfall von Darmschlingen führt. Eigentlich wollten die Ärzte den Darm nach der Geburt in den Bauchraum zurückverlagern, Deliyah hätte ein normales Leben führen können.

Doch es kam anders. In der 33. Schwangerschaftswoche spürte die Mutter plötzlich ihr Kind nicht mehr und fuhr ins Krankenhaus. Die Ärzte stellten fest, dass der Darm so verdreht war, dass er nicht mehr durchblutet wurde. Dann musste alles schnell gehen. Per Notkaiserschnitt holten sie das Kind, der Darm hingegen konnte nicht gerettet werden. Nur 15 Zentimeter Dünndarm und 30 Zentimeter Dickdarm blieben übrig.

Das erste dreiviertel Jahr ihres Lebens verbrachte Deliyah in der Klinik. Ihre Mutter Yvonne Deimel beschreibt diese Zeit aus der Perspektive des Kindes auf einer eigenen Facebook-Seite: "Es gab ein ständiges Auf und Ab. Ich wurde sogar in der Klinik notgetauft, weil alle dachten, ich schaffe es nicht. Aber ich habe gekämpft. Die Ärzte haben mir eine Lebenserwartung von zwei Jahren gegeben. Meine Eltern wurden mehrmals vor die Wahl gestellt, mich gehen zu lassen. Aber sie haben gesehen, dass ich kämpfe und haben mit mir gekämpft."

Inzwischen ist Deliyah zwölf Jahre alt, ein lebensfrohes und aufgewecktes Kind. Sie isst normal, ihr Körper nimmt aber nichts auf und wird über Nacht künstlich ernährt. "Wir verbringen viel Zeit im Krankenhaus", sagt die Mutter.

Zu den Einschränkungen, die das Kurzdarmsyndrom mit sich bringt, kamen die der Corona-Pandemie hinzu. In der Klinik war die Situation besonders schwierig. "Zeitweise konnten wir nicht rein und nicht raus, es gab keine vorgegebenen Lösungen", erzählt die Mutter. Das Spielzimmer war gesperrt, der Kontakt zu den Betreuern nicht erlaubt. "Ich habe viel das Smartphone genutzt", sagt Deliyah.

Die Schule ist für sie anstrengend, drei Tage die Woche, von 9 bis 13 Uhr, mehr schafft sie nicht. Aufgrund der Klinikaufenthalte wurden 70 Fehltage ins Zeugnis eingetragen. Bis zu den Sommerferien war sie in der Leimbachtalschule in Dielheim angemeldet, hat aber seit Beginn der Pandemie die Schule nicht mehr von innen gesehen. Als die Mitschüler aus dem Homeschooling in die Schule zurückkehrten, blieb sie als einzige daheim. "Sie ist einfach vergessen worden, hat wochenlang keine Arbeitsmaterialien bekommen", ärgert sich ihre Mutter.

Wenn die Formalitäten geklärt sind, geht sie im neuen Schuljahr auf die Stephen-Hawking-Schule der SRH in Neckargemünd.

Ihre elfjährige Schwester Djamila wechselte vor einem Jahr von der Grundschule auf das Gymnasium nach Wiesloch und wünschte sich ein Fahrrad, um damit zur Schule zu fahren. Auch diesen Herzenswunsch konnte der Verein "Kinderglückswerk" vor einem Jahr erfüllen, erzählt Maria von Sachsen-Altenburg stolz. Schließlich sei auch das Geschwisterkind in einer besonderen Situation.

Aber jetzt geht es für die Schwestern erstmal eine Woche nach Bad Endbach bei Kassel in die Ferienfreizeit. Organisiert wird die Fahrt vom Verein K.i.s.E., einer bundesweit tätigen Initiative von und für Familien mit Kindern in schwieriger Ernährungslage. Auch Karolina aus Eppingen ist dabei, für die das "Kinderglückswerk" im Februar einen Herzenswunsch wahr werden ließ: ein Schlagzeug. Für Yvonne Deimel bedeutet das eine Verschnaufpause. Die Mutter will die Zeit nutzen und fährt mit ihrem Freund an die Ostsee.