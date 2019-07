Der Blick aus der Vogelperspektive zeigt den Winzerhof-Hotelkomplex mit dem freigeräumten Grundstück, auf dem der Neubau entstehen soll. Unten die Fassade des Gebäudes an dessen Längsseite (von der Hauptstraße aus). Foto: privat

Rauenberg. (oé) Im Sommer 2020 soll alles fertig sein. Dann feiert das Hotel Winzerhof sein 120-jähriges Bestehen und das heutige Inhaber-Ehepaar Monika und Jürgen Menges will das Familienunternehmen an die nächste, dann fünfte Generation weitergeben. Dass Sohn und Tochter Hotel und Restaurant weiterführen wollen, war sicher ein Grund, warum sich die Eltern dazu entschlossen haben, in die Erweiterung des weitläufigen Gebäudekomplexes zu investieren.

Animation: Architekturbüro Reiß

Als "Ur-Rauenberger" entschied sich die Familie Menges trotz anderer "Gedankenspiele" am Ende auch für einen Neubau am angestammten Sitz des Hotels, das aus einer Bahnhofswirtschaft ("Stratz") hervorging. Die Investition diene "der Zukunftssicherung des Betriebs", unterstreicht Unternehmenschef Jürgen Menges. Jetzt fand der erste Spatenstich für das Bauprojekt statt.

Der Neubau mit einem umbauten Raum von 9218 Kubikmetern soll vor allem die Übernachtungs- und Tagungskapazitäten des Hotels verbessern. Auf einem inzwischen freigeräumten Areal von rund 2700 Quadratmetern zwischen Bieggasse, Haupt- und Bahnhofstraße entsteht ein neues Gebäude, dessen Höhe und Erscheinungsbild dem der bisherigen Gebäude entsprechen soll und das 27 Doppelzimmern sowie einem Tagungs- und Eventzentrum mit fünf neuen Veranstaltungsräumen Platz bieten wird.

Damit verfügt das Unternehmen künftig über insgesamt zehn Veranstaltungsräume "für fünf bis 200 Personen" und 97 Hotelzimmer mit insgesamt 170 Betten. Dies soll die steigende Nachfrage nach Übernachtungen befriedigen (so ist das Hotel dem Inhaber zufolge völlig ausgelastet) und zugleich den Dienstleistungs-Mix des Unternehmens betriebswirtschaftlich optimieren.

Erster Spatenstich, von links: Hotelier Jürgen Menges, Architekt Eberhard Reiß, Bauunternehmer Michael Schindler und Bürgermeister Peter Seithel. Foto: Pfeifer

"Bisher hatten wir bei unserer Restaurantgröße zu wenige Betten", erklärt Jürgen Menges. Dies wird mit dem Neubau anders sein. Zugleich wird auch die innere Organisation des Hauses verbessert: Restaurant, Hotel und Eventzentrum haben künftig jeweils einen eigenen Eingang.

In einer neuen Tiefgarage und an deren Zufahrt (die von der Hauptstraße her erfolgt) entstehen zudem insgesamt 50 neue Parkplätze. Wenn alles fertig ist, wird das Unternehmen dem Hotelier zufolge rund 70 Mitarbeiter zählen.

Erfreut zeigte sich Rauenbergs Bürgermeister Peter Seithel über die Investition in der Gemeinde. Der Winzerhof sei ein "Aushängeschild Rauenbergs", viele Besucher lernten die Weinstadt durch das Hotel und Restaurant kennen, so das Stadtoberhaupt beim Spatenstich.