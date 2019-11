Rauenberg. (aot) In der letzten Sitzung hat der Gemeinderat den Bebauungsplan Gewannäcker (4. Abänderung) als Satzung einstimmig beschlossen. Um eine innerörtliche Nachverdichtung zu ermöglichen, wird darin die überbaubare Fläche auf dem Grundstück Dielheimer Straße 87 erweitert und die hintere Baugrenze bis auf fünf Meter Abstand zur ehemaligen Bahntrasse hin verschoben. Für die Bauleitplanung sind 25.000 Euro im Haushalt 2019 vorgesehen.

Die angehörten Behörden haben keine wesentlichen Änderungen verlangt. Ein Bürger erhob den Einwand, das angrenzende Naturschutzgebiet sei in seiner Existenz bedroht. Er befürchtet außerdem, dass weitere Grundstückseigentümer unter dem Grundsatz der Gleichbehandlung diese Bebauungsplanänderungen ebenfalls wünschten.

Da weder die Untere Naturschutzbehörde noch die Umweltbeauftragte des Gemeindeverwaltungsverbandes diese Bedenken teilten, sah die Verwaltung keinen Handlungsbedarf, sie wies im Gegenteil darauf hin, dass die Verschiebung der Bebauungsgrenze nur eine Anpassung an die Nachbargrundstücke sei.

Der Gemeinderat hat weiterhin beschlossen, das Wärmeverbundsystem an den Außenfassaden der Brunnenbergschule und der Brunnenberghalle zu sanieren. Nachdem Spechte in die Außenfassaden beider Gebäude Löcher geschlagen hatten, fand ein Ortstermin mit einem örtlichen Fachbetrieb statt, wie Bauamtsleiter Martin Hörner erläuterte. Dabei wurde festgestellt, dass die Fassade an vielen Stellen auffällig hohl klang und bei leichten Klopfversuchen deutlich wahrnehmbare Schwingungen entstanden.

Ein Sachverständiger stellte bei der Öffnung fest, dass die Dämmplatten lose sind, da sich der Montagekleber weitgehend aufgelöst habe. Er sieht dringenden Handlungsbedarf. Ersatzansprüche seien verjährt. Der Gemeinderat vergab den Auftrag in Höhe von 176.000 Euro an den billigsten Bieter, es handelt sich dabei vor allem um den Austausch von Dämmplatten und die Befestigung mit Dübeln. Die Ausgabe ist durch Haushaltsmittel gedeckt. Neue Schäden durch Spechte erwartet Hörner nicht, da nach der Sanierung keine Hohlraumgeräusche mehr entstehen dürften.

Zum wiederholten Male beschäftigte sich der Gemeinderat mit der Errichtung eines zusätzlichen Fahrzeugunterstands beim Bauhof. Verschiedene Varianten, von örtlichen Handwerksbetrieben in Holz-, Metall- oder Systembauweise (Fertigbau) vorgeschlagen, wurden bereits auf der September-Sitzung vorgestellt. Mehrheitlich hatte man sich dort für die Holzbauweise ausgesprochen, verschob aber die Entscheidung, weil ein Gemeinderat angab, im Internet ein wesentlich günstigeres Angebot gefunden zu haben.

Dies erwies sich nach Aussage Hörners aber als Irrtum, da keine vergleichbaren Leistungen vorlagen. Um eine weitere Verzögerung zu vermeiden, entschied sich jetzt der Gemeinderat mehrheitlich für einen Systembau in Holz mit einem Unterbau aus Metall zu Kosten von 32.000 Euro.

Im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Brückenprüfung wurden die beiden Plattenbrücken über den Angelbach im Bereich der Hauptstraße 59 und im Bereich der Schönbornstraße 26 in Rauenberg mit den Noten 2,5 bzw. 2,7 bewertet. Dies entspreche einem noch ausreichenden Zustand auf einer Skala von 1 bis 4, erläuterte Hörner dem Gemeinderat. Brückensanierungen wurden bis 2019 vom Land mit bis zu 50 Prozent bezuschusst. Falls dies im Jahr 2020 wie angekündigt fortgesetzt werde, müssten laut Hörner die Mittel bis Mitte April beantragt werden.

Die Verwaltung möchte ein Fachbüro mit der Planung beauftragen und legte dazu zwei etwa gleichlautende Angebote in Höhe von 47.000 Euro vor. Einen endgültigen Beschluss wollte der Gemeinderat aber erst nach der Verabschiedung des Haushaltes fällen, da dies ein Vorhaben sei, dass man durchaus um ein Jahr verschieben könne.