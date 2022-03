Rauenberg. (GW) Der dritte Anlauf klappt nun endlich: Schon in den Jahren 2020 und 2021 wollte die Weinbruderschaft St. Michael aus Rauenberg nach den großen Erfolgen der Sommerweinwanderung zu Beginn des Jahres eine Rotweinwanderung auf Rauenberger Gemarkung durchführen. Beide Male blieb es bei der Planung, die Corona-Pandemie machte der Weinbruderschaft sowie den Winzern einen Strich durch die Rechnung. Derzeit lassen es die Corona-Bestimmungen zu, und so kann die Rotweinwanderung am Sonntag, 20. März, von 11 bis 18 Uhr starten.

Künftig soll die Rotweinwanderung immer im März stattfinden, wie der Vorsitzende der Weinbruderschaft, Andreas Staar, mitteilte. Fand die Sommerweinwanderung in der Vergangenheit auf dem Rauenberger Hausberg, dem Mannaberg, statt, haben sich die Verantwortlichen dazu entschlossen, für die Rotweinwanderung eine andere Strecke zu wählen. Dieses Mal geht es durch die Weinberge am "Dreispitz". Dieser ist zwischen Rauenberg und Malschenberg gelegen, und gehört zu den ältesten Rauenberger Weinlagen. Auf den Keuperböden, die teilweise eine Sandsteinunterlage haben, gedeihen prächtig rote und weiße Burgunder, Rieslinge und die Rauenberger Spezialität Auxerrois.

Der "Dreispitz", der entlang der Kreisstraße von Rauenberg nach Malschenberg hoch zum Galgenberg zieht, gibt dem Wanderer einen freizügigen Blick in die Rheinebene frei. Bei schönem Wetter sind die Pfälzer Berge, die Rheinbrücke bei Speyer oder das Großkraftwerk Mannheim zu erkennen. Aber auch die Ortschaften der näheren Umgebung sind gut zu sehen, so dass dies schon allein eine Wanderung durch die Rauenberger Weinberge wert ist. Das Ganze wird aber noch von der Weinbruderschaft und den Rauenberger Winzern getoppt.

Am 20. März kommen die besten roten Gewächse aus den Rauenberger Kellern zum Ausschank. Dabei sind die Weingüter Ihle, die Winzer von Baden, sowie die Weingüter Hirsch, Schiele, Block und Schäfer. Nicht fehlen dabei darf natürlich der Ehrenpreissieger des Badischen Weinbauverbandes des Jahres 2021, das Rauenberger Weingut Fellini. Dieses wird seine prämierten Gewächse zum Ausschank bringen, worauf sich viele Weinfreude schon freuen. Wie Staar betont, kommen nur Gewächse und Produkte von Rotweintrauben zum Ausschank, also auch Rose-Weine und Weißherbste, oder Blanc de Noir (weiß gekelterte Rotweine). Einzige Ausnahme ist das Weingut von Markus Hirsch, das noch seine Edelbrände anbietet. Bei den Winzern gibt es auch Leckereien aus der Winzerküche, ergänzt wird das Angebot durch einen Dampfnudelstand, Kaffeespezialitäten und einen Schokoladenstand.

Start und Ziel der rund drei Kilometer langen Strecke ist bei der alten Kelterhalle der Winzergenossenschaft Kraichgau zwischen Rauenberg und Malschenberg. Dort ist auch die Gläserausgabe. Die Weingüter und Essensanbieter haben unterwegs ihre Stände in regelmäßigen Abständen aufgestellt, und freuen sich über jeden Besucher. Die Weinbruderschaft St. Michael selbst hat einen Stand bei der Grillhütte. Dort gibt es verschiedenen Gewächse zu verkosten sowie eine kräftige Gulaschsuppe.

Info: Rauenberger Rotweinwanderung, Sonntag, 20. März, von 11 bis 18 Uhr.