Rauenberg-Rotenberg. (BeSt) Die Rotenberger Kerwe beginnt traditionell zu Ehren ihres Patrons mit dem Martinszug: Er startet am Samstag, 9. November, um 17.30 Uhr am Gedenkstein vor dem Rotenberger Schloss. Der Heilige reitet vorneweg, Fackelträger der Jugendfeuerwehr und der Musikverein aus Rauenberg begleiten den Zug. In der St. Nikolauskirche führt der Kindergarten "Arche Noah" im Wortgottesdienst das Martinsspiel auf. Jedes Kind, das eine Laterne trägt, erhält am Ende ein "Martinsmännle". Anschließend findet die offizielle Kerwe-Eröffnung statt - und das im historischen Ortskern, weil die Baustelle in der Schlossstraße noch bis 13. November ruht. Das Kerwe-Komitee präsentiert die "Schlumpel", Martinsgans und Martinswein werden verlost und nach dem Fassanstich gibt der Musikverein ein Platzkonzert. Fürs leibliche Wohl ist gesorgt, bis tief in die Nacht laden die Vereine in ihren Hütten, Zelten und Straußwirtschaften zum Verweilen ein.

Der Sonntag beginnt mit dem Frühschoppen der Vereine ab 11.30 Uhr. Zu Mittag wird sicher jeder auf seine kulinarischen Kosten kommen. Der Kerwe-Umzug schlängelt sich ab 14 Uhr ausgehend von den Herrenwiesen durch das Kerwe-Geschehen und wird mit seinen Fußgruppen und Motivwagen wieder zeigen, was die Welt und Rotenberg bewegte. Die Weinhoheiten sind ebenso mit dabei wie Kapellen der Umgebung. Neben einem Platzkonzert des Musikvereins warten in Pfarrzentrum und Schlossbergschule Kaffee und Kuchen auf die Gäste, die Vereine bewirten ihre Gäste und ein "Flohmarkt for future" findet in der Schlossbergschule statt.

Am Kerwe-Montag verwöhnen die Vereine wieder ihre Gäste, ab 11 Uhr findet der Frühschoppen statt, danach gibt es Mittagessen und anschließend öffnet der Kirchenchor im Pfarrzentrum sein "kleines Café". Bei der Feuerwehr findet die Bastelstunde für Kinder statt. Am Abend endet das Leben der Kerwe-Schlumpel, sie wird um 18 Uhr in der Ortsmitte verbrannt. Ab 20 Uhr geben die "Nachtigallen" im Ratskeller ein Konzert, die Vereine bewirten bis tief in die Nacht. Die Schlossstraße wird zwischen der Kirche und dem Burgweg bereits ab Mittwoch, 6. November, gesperrt.