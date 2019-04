Die Ortskernsanierung in Rotenberg beginnt. Der Gemeinderat hat jetzt den Auftrag für den ersten Bauabschnitt zur Sanierung der Schlossstraße vergeben. Dort werden für 1,5 Millionen Euro Kanäle und Straßendecke erneuert. Foto: Pfeifer

Rauenberg-Rotenberg. (oé) Noch im April sollen die Bauarbeiten in der Rotenberger Schlossstraße beginnen. Dort werden im Zuge der Ortskernsanierung Kanalisation und Straßendecke erneuert. Jetzt hat der Gemeinderat für den ersten Bauabschnitt (einschließlich des Burgwegs) einstimmig den Auftrag mit einem Gesamtvolumen von rund 1,5 Millionen Euro erteilt. Die Summe des günstigsten Bieters liegt zwar rund acht Prozent über den vom Planungsbüro errechneten Kosten, ist aber nach den Worten von Bauamtsleiter Martin Hörner "absolut in Reichweite der Kostenberechnung" und bewegt sich im Rahmen der konjunkturellen Entwicklung. Hörner sah deshalb auch keinen Grund zur Aufhebung der Ausschreibung.

Die Haushaltsansätze könnten eingehalten werden, versicherte der Bauamtsleiter auf eine Frage von Elke Uhrig (SPD). Mit einer entsprechenden Kostensteigerung habe man angesichts der aktuellen Baukonjunktur "fast schon rechnen müssen", meinte Hörner. Was noch ausstehe, sei die Straßenbeleuchtung mit einem Volumen von rund 30.000 Euro. Ansonsten sei alles Planbare in der Auftragssumme enthalten. Im Rahmen der Ortskernsanierung erhält die Stadt einen Zuschuss von gut 532.000 Euro. Hier hat man "Glück gehabt", wie der Stadtbaumeister darlegte, erhöht sich der flächenbezogene Zuschuss bei den Straßensanierungsarbeiten doch von 180 auf 250 Euro pro Quadratmeter.

Im Zuge der Kanal- und Straßenbauarbeiten sollen auch Trinkwasserleitungen (im Burgweg) erneuert werden, außerdem werden Leerrohre für den Breitbandausbau verlegt. Für Letzteres ist der Zweckverband Fibernet Rhein-Neckar zuständig, der allerdings die entsprechende Ausschreibung hat aufheben müssen, weil die eingegangenen Angebote eine "eklatante Abweichung" von der Kostenberechnung aufwiesen. Martin Hörner zufolge gibt es nun die Möglichkeit einer beschränkten Ausschreibung oder von Nachverhandlungen. Diese seien bereits im Gange. Dabei äußerte sich Hörner zuversichtlich, dass die Partner im vorgegebenen Zeitfenster zu einer Regelung kommen würden.

Dies nahm der Gemeinderat ebenso zustimmend zur Kenntnis wie die Vergabe der Wasserleitungsarbeiten durch den zuständigen Wasserversorgungs-Zweckverband ZWL. Der günstigste Bieter sei hier derselbe wie beim Kanal- und Straßenbau, was Vorteile beim Bauablauf biete.

Zum Bauablauf selber teilte der Bauamtsleiter mit, dass man eine Wanderbaustelle mit "sinnvollen Abschnitten" einrichten werde, beginnend bei der Brücke bis hoch zum Burgweg. Zunächst sollen nun die Anwohner informiert werden.

Etwas "erschrocken" war Ortsvorsteher Franz Sieber (Freie Wähler) über die in den Sitzungsunterlagen prognostizierte Bauzeit von 14 Monaten, hier zeigte sich der Bauamtsleiter jedoch "guter Dinge", dass man zum ursprünglichen Zeitplan (vier bis sechs Monate) werde zurückkehren können. Man wolle die Bauarbeiten so zügig wie möglich durchführen und die Beeinträchtigungen für die Bürger so gering wie möglich halten, betonte Hörner. Näheres solle bei einem Koordinierungs-Termin mit der Baufirma geklärt werden.

Volker König (CDU) zeigte sich ebenso froh wie Franz Sieber, dass die Arbeiten nun beginnen werden. Dafür benötige man aber auch die "Toleranz und Geduld der Einwohner", so die Bitte des Ortsvorstehers.