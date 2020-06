Im Untergeschoss der Kulturhalle in der Dambach-la-Ville-Straße will die Stadt Rauenberg im sogenannten Wirtschaftsraum einen neuen Kindergarten einrichten. Die nötigen Genehmigungen dafür liegen vor. Foto: Helmut Pfeifer

Von Timo Teufert

Rauenberg. In Rauenberg werden die Kindergartenplätze knapp: Deshalb hat der Gemeinderat den Grundsatzbeschluss gefasst, auf dem Gelände der Mannabergschule eine zusätzliche Betreuungseinrichtung zu bauen. Doch da ein Neubau mit voraussichtlich vier Kindergartengruppen nicht vor 2023 zur Verfügung stehen wird, suchte die Stadt nach Übergangslösungen. Nach der Prüfung mehrerer Alternativen kamen in Absprache mit dem für die Betriebserlaubnis zuständigen Landesjugendamt nur die Räumlichkeiten im Untergeschoss der Kulturhalle in Frage: Dort wird ab dem kommenden Kindergartenjahr, das im September startet, eine Betreuung für Kinder über drei Jahren im sogenannten Wirtschaftsraum eingerichtet.

"Wir brauchen weitere Kindergartenplätze, um den Rechtsanspruch zu erfüllen", erklärte Bürgermeister Peter Seithel in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Denn in Baden-Württemberg hat ein Kind vom vollendeten dritten Lebensjahr an bis zum Schuleintritt einen Anspruch auf einen Kindergartenplatz. Die aktuelle Bedarfsplanung habe gezeigt, dass die Ü3-Kindergartenplätze nicht ausreichen, um den tatsächlichen Bedarf ab dem kommenden Kindergartenjahr zu decken, heißt es in der Verwaltungsvorlage. Entlastung soll jetzt der neue Kindergarten "Mittendrin" bringen.

Die Verwaltung rechnet damit, dass vorerst nur eine zusätzliche Gruppe benötigt wird, der Time-Sharing-Raum käme voraussichtlich erst zum Kindergartenjahr 2021/2022 hinzu. Die beantragte baurechtliche Nutzungsänderung sei mittlerweile erteilt, sodass einem Start nach den Sommerferien nichts im Wege stehe.

"Wir brauchen definitiv eine weitere Einrichtung", betonte Sandra Elzer, Fachgebietsleiterin für die Bildungs- und Betreuungseinrichtungen in Rauenberg. Die derzeitigen Einrichtungen seien bis auf den letzten Platz besetzt. "Wir erhoffen uns für die kommenden Monate eine Entlastung durch den Kindergarten Mittendrin", erklärte Elzer. Die Möbellieferung sei schon da, noch fehle aber das Spielzeug: "Im September soll es losgehen", sagte Elzer. Zunächst startet die Einrichtung mit zehn Kindern, bis zum Sommer 2021 soll sie dann bis auf 18 bis 20 Kinder ansteigen.

Weil der Wirtschaftsraum der Kulturhalle keine nutzbaren Nebenräume habe, könne man keinen Ganztagesbetrieb anbieten, sondern lediglich verlängerte Öffnungszeiten. "Der Kindergarten ,Mittendrin’ soll von 7.30 bis 13.30 Uhr geöffnet haben", sagte Elzer. Die Leitung der neuen Einrichtung übernimmt Laura Riedl. Die Sonderpädagogin arbeit zur Zeit im Kinderhaus Märzwiesen.