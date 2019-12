Rauenberg. (BeSt) Zu seinem traditionellen Adventskonzert hatte der Musikverein Rauenberg erstmals in die Kulturhalle geladen und begeisterte mit beiden Kapellen und einem abwechslungsreichen Programm die Zuhörer.

Mit der Eröffnungsfanfare und dem darauf aufbauenden Hymnus des "Vita pro Musica" begrüßte die große Kapelle des Musikvereins die Gäste. Das Stück in einem Arrangement von Thiemo Kraas wiederholte reprisenhaft das Anfangsthema des Marschs, bevor Dirigent David Lagas zum klangvollen Ende führte. Zuvor hatte Christina Hammer im Namen des Vereins willkommen geheißen, sie führte anschließend gekonnt und abwechslungsreich mit viel Fachwissen durchs Programm.

Das Stück "Hindenburg" (arrangiert von Michael Geisler) erinnerte an die letzte Fahrt des Zeppelins 1937. Eindrucksvoll ließ das Orchester das große Luftschiff vor dem inneren Auge der Zuhörer entstehen, Flöten- und Klarinetten-Soli stellten die luxuriöse, ruhige Überfahrt dar, das aufkommende Gewitter beschäftigte das Tiefbecken, bevor die Musiker mit ihren Stimmen die Hilferufe der verunglückten Fahrgäste darstellten. Schwermütig stimmten zunächst die Klarinetten nach der Katastrophe ein und das Trompetensolo (von Jan Thomé) gedachte der Verunglückten, ehe die Endfanfare erklang.

Im Rahmen seines Adventskonzerts zeichnete der Musikverein Rauenberg einige Mitglieder für langjährige Treue aus. Foto: Jan A. Pfeifer

Der Wechsel zwischen Dur- und Moll-Akkorden prägte "A Klezmer Karneval" (arrangiert von Philip Sparke). Musikalisch gekonnt verband der Musikverein die drei Teile Trauer, Hochzeit und Scherentanz und ließ erahnen, welch lebendige jüdische Kultur einst in Osteuropa geherrscht haben muss. Eines der erfolgreichsten Stücke der modernen Blasmusik, "Moments für Morricone" (arrangiert von Johan de Meij), bot einen abwechslungsreichen Ritt durch die Italowestern-Musik Ennio Morricones.

Für 20 Jahre aktive Vereinszugehörigkeit ehrte Karin Eschelbacher vom Blasmusikverband Rhein-Neckar Benjamin Beisel mit der silbernen Ehrennadel des Landes-Blasmusikverbandes und überbrachte zugleich Glückwünsche des Kreisverbandes. Im Namen des Musikvereins konnte Alexander Stier für 20 Jahre fördernde Mitgliedschaft Maria Zeeb, Christiane Hütt-Berger, Annemarie und Werner Hillenbrand sowie Benjamin, Monika und Rudolf Beisel, sowie Martina und Joachim Funkert ehren. Otto Göbel wurde für 40 Jahre passive Vereinszugehörigkeit besonders bedacht.

Nach der Pause präsentierte sich das Jugendorchester solide mit dem Marsch "The Brandenburger Gate" von Johnnie Vinson. Das Arrangement von Michael Sweeneys "Les Miserables", basierend auf Victor Hugos Roman von 1862 und dem 1980 veröffentlichten Musical, begeisterte nach der klangvollen Ouvertüre mit den sanften Tönen der Flöten und Klarinetten, untermalt vom Glockenspiel. Nach abwechslungsreichen Klangsequenzen, welche die volle Konzentration des jungen Orchesters erforderten, folgte das harmonische Finale. Mit dem mitreißenden Song "Viva la Vida" der britischen Band Coldplay verabschiedeten sich die Nachwuchsmusiker.

Das Hauptorchester ließ danach Fans klassischer Blasmusik auf ihre Kosten kommen: Der durch klaren Aufbau und Einfallsreichtum bestechende, populäre Konzertmarsch "Alte Kameraden" durfte dabei nicht fehlen. Ganz im Sinne der Egerländer Musikanten arrangierte die Kapelle die Polka "Graslitzer Musikanten". Sein breites Spektrum bewies der Musikverein mit dem Medley "Golden Swing Time" von Steve McMillan. Bereits ab dem ersten Takt folgte das Publikum swingend dem bunten Melodien-Strauß.

Abschließend dankte Alexander Stier im Namen des Vereins allen am Konzert Beteiligten und gab bekannt, dass dieser Abend zugleich das Abschiedskonzert des Dirigenten David Lagas gewesen sei. Dankbar könne der Musikverein auf die gemeinsame Zeit zurückblicken, in den vergangenen sieben Jahren habe sich die Kapelle technisch und musikalisch enorm weiterentwickelt, so Stier.