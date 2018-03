Von Benjamin Starke

Rauenberg. Rund 1500 Zuschauer besuchten am vergangenen Wochenende die drei Vorstellungen des Musicals "Lian und die Nachtigall" der Kinder- und Jugendchöre des Gesangvereins Liederkranz in der großen Mannaberghalle in Rauenberg. Nach zwei Jahren Vorbereitung übertrafen sich Leiterin Sabine Stier und die über 100 Mitwirkenden mit ihrem sechsten Musical selbst. Liederkranz-Vorsitzende Gaby Hertenstein lud in ihrer Begrüßung zur Reise nach China in den Garten "Tschang An" des Kaisers Qing Chiang ein, in eine Zeit des Friedens und der Harmonie.

Langsam hob sich der große Vorhang. Dahinter überraschte eine beeindruckende Bühnenarchitektur, die den kaiserlichen Hof und seinen Garten zeigte. Eine umfassende Ton- und Lichttechnik trug ihr Übriges zum begeisternden Gesamtergebnis bei. Musikalisch war das Stück "Wir feiern ein Fest" der Auftakt, zu dem gleich über 100 Darsteller auf der Bühne zusammenkamen.

Ein buntes Farbenmeer aus individuellen, fernöstlichen Kostümen erfreute die Betrachter und ließ bei herrlicher Musik immer wieder neue Entdeckungen zu: Eine Heerschar von kleinen Dienern fegte zunächst jedes Staubkorn elegant hinweg, ein buntes 30-köpfiges Blumenmeer eilte herbei und öffnete seine Blüten, im Hintergrund baute sich des Kaisers treu ergebener Hofstaat auf, es eilten die jungen Hofsänger herbei, der Gongschläger und seine Gehilfen bereiteten ihr Handwerk vor und der Oberhofrat Peng richtete mit seinen Dienern alles für die Ankunft des Kaisers und seiner Schwester.

Nach einer unterhaltsamen und spannenden Geschichten mit vielen hervorragenden Liedvorträgen versammelten sich zum famos dargebotenen Abschlusslied "Im Licht der Blüten" noch einmal alle Mitwirkenden auf der Bühne. Langer Applaus war an allen Abenden der Lohn für eine überragende Aufführung.

Danach dankte die sichtlich überwältigte Chorleiterin Sabine Stier allen Akteuren vor und hinter den Kulissen für das einzigartige Zusammenspiel.