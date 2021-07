Von Timo Teufert

Rauenberg. Die Anwohner der Frauenweiler Straße in Rauenberg sind gefrustet: Seit einem Jahr müssen sie damit leben, dass durch ihre ruhige Wohnstraße schwere Lastwagen donnern, um Schutt und Erdreich auf dem ehemaligen Gelände von "Becker Recycling" – das westlich der Bundesstraße B39 liegt und von der Firma Gaa aus Östringen angemietet wurde – abzuladen. Seit 12. Juli kommen nun auch noch große Getränke-Hängerzüge hinzu, die auf dem gleichen Gelände Plastikflaschen und Sprudelkisten abladen.

Laut Betriebserlaubnis für das 25.000 Quadratmeter große Areal sind nur 24 LKW-Bewegungen pro Tag durch die Frauenweilerstraße erlaubt. An vielen Tagen zählen die Anwohner aber doppelt so viele Fahrten von 40-Tonnern vor ihren Häusern. Die Stadt hält die Angaben der Anwohner – nach eigenen Zählungen – für realistisch. Der Rhein-Neckar-Kreis, der allein für die Betriebserlaubnis zuständig ist, sieht aber weiterhin keinen Handlungsbedarf.

Schon im letzten Jahr hatten die Anwohner der Firma Gaa, zu deren Kerngeschäft Erd- und Baggerarbeiten sowie ein Containerdienst gehören, vorgeworfen, sich nicht an die Auflagen aus der Betriebserlaubnis zu halten und viel öfter durch die Straße zu fahren, als von den Behörden erlaubt. Gerd Gaa, der Geschäftsführer des Unternehmens, bestreitet die Vorwürfe allerdings. Mit den Fahrten der Getränkelaster habe sich die Situation noch einmal zugespitzt, berichtet nun ein Anwohner. "Wir haben bis zu 25 Fahrten der ,Alwa’-Laster gezählt, hinzu kommen dann noch einmal so viele Fahrten der Firma Gaa", ärgert er sich. Auch an Samstagen und in den frühen Morgenstunden werde gefahren.

Wenn sich zwei Getränkelastwagen auf der Frauenweilerstraße begegnen, gibt es kaum ein Durchkommen mehr. Anwohner haben beobachtet, dass sie dann oft auf den Gehweg ausweichen. Foto: tt

Für die Anwohner unverständlich: "Das Landratsamt blockt total ab. Die haben die Firma Gaa gefragt und die hat angegeben, dass sie nicht öfter als erlaubt fährt und dann war es erledigt", so der Anwohner. Seine Nachbarn seien mittlerweile ernsthaft besorgt: "Durch die ständige Belastung zeigen sich schon Risse an den Gebäuden", berichtet er. Besonders schockiert sind er und seine Nachbarn darüber, dass die schweren Lastwagen auch immer wieder auf die Fußwege ausweichen: "Der Schulweg kreuzt hier die Frauenweilerstraße, das ist wirklich gefährlich. Scheinbar muss erst etwas passieren, bevor das Landratsamt etwas macht", macht der Anwohner seinem Ärger Luft.

Auf Nachfrage der RNZ bestreitet die Firma Winkels Getränke-Logistik, zu der die Mineralwassermarke "Alwa" gehört und die seit 2015 ein Zentrallager im Gewerbepark Östringen unterhält, die Vorwürfe, öfter als erlaubt durch die Frauenweilerstraße zu fahren. Man kenne die Bestimmungen: "Das ist bekannt, schriftlich fixiert und wird auch beachtet." Es würden maximal acht Anlieferungen pro Tag bei der Firma Gaa erfolgen. "Winkels übergibt Kisten und Flaschen zur Aufbereitung an die Firma Gaa", teilt eine Sprecherin des Unternehmens mit. Den Prozess gebe es seit 12. Juli, er sei bis Mitte November befristet.

Gerd Gaa bestätigt die Flaschenaufbereitung: "Kunststoff ist ein Rohstoff, unsere Arbeiten fallen unter die Genehmigung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz." Man nehme die Flaschen und Kisten entgegen, sortiere sie aus und gebe sie zur Verwertung weiter. Eigene Fahrzeuge seien deshalb kaum noch unterwegs: "Wir haben die eigenen Fahrten reduziert, weil wir derzeit keine Erdarbeiten haben und mehr Pools bauen. Und so bleibt es bei den zwölf Bewegungen", versichert der Geschäftsführer.

Auch beim Rhein-Neckar-Kreis wiegelt man ab: "Uns liegen weiterhin nur nicht übereinstimmende Fahrzeugzahlen vor, auf deren Basis keine Verwaltungsmaßnahmen erfolgen können. Eine weitere Fahrzeugzählung durch die Gemeinde Rauenberg zur Verifizierung der Fahrzeugzahlen ist noch nicht erfolgt", heißt es in einer Stellungnahme. Die Firma Gaa habe eigene Zahlen vorgelegt, die nicht mit den Zahlen der Stadt Rauenberg übereinstimmten. Die erneute Verifizierung stehe noch aus.

Für die 40-Tonner ist es in der Wohnstraße viel zu eng: Um von der Wieslocher Straße in die Frauenweiler Straße einbiegen zu können, braucht der LKW die gesamte Straßenbreite. Foto: tt

"Wir wissen von der Situation, aber trotz intensivem Austausch mit dem Landratsamt gab es bislang keine befriedigende Lösung", erklärte Bürgermeister Peter Seithel. Die Verwaltung sei aktiv auf die Anwohner zugegangen und stehe auch mit der Firma Gaa in Kontakt. Bevor nun die Fahrten der Getränkelaster hinzukamen, sei die Kommune im letzten Jahr dem Wunsch des Landratsamtes gefolgt und habe die LKW-Bewegungen in der Straße gezählt. Dafür habe man ein Fachbüro beauftragt und zusätzlich mit eigenen Mitarbeitern offen, aber auch verdeckt, gezählt. "Um echte Zahlen zu bekommen", sagt Seithel.

Fest steht nach diesen Zählungen: "Die von den Anwohnern erhobenen Zahlen sind plausibel und decken sich mit unseren Größen." Doch statt diese Zahlen anzuerkennen, fordere der Kreis eine erneute Erhebung: "Bevor ich die in Auftrag gebe, will ich aber vorher wissen, was mit den Zahlen passiert", so Seithel. Seine Sorge: Wenn das Fachbüro erneut zählt und der Kreis dann "nur" ein Schreiben an Gaa schicke, und dieser die Zahlen bestreite, bleibe wieder alles beim Alten. "Wir haben den Prozess mit Zählungen begleitet, sind aber darauf angewiesen, dass die übergeordnete Behörde auch etwas tut", betont der Verwaltungschef.

Besonders ärgerlich findet Seithel, dass die Stadtverwaltung den Kreis vor der jetzigen Situation bei einem Ortstermin letztes Jahr gewarnt hat. "Während wir die Probleme gesehen haben, sah das Landratsamt das Ganze als unkritisch an", so Seithel. Er bestätigt auch die Beobachtungen von Anwohnern, dass Fahrzeuge der Firma Gaa verbotenerweise aus der Frauenweilerstraße in die Straßen "Frankenäcker" und "Am Roten Acker" abbiegen.

Für das widerrechtliche Abbiegen der Lastwagen in die angrenzenden Wohnstraßen fühlt man sich beim Rhein-Neckar-Kreis aber nicht zuständig: "Dies liegt nicht in unserer Zuständigkeit. Die Polizei ist für die Kontrollen zuständig", heißt es auf Anfrage. Seit der Neunutzung des Areals habe der Rhein-Neckar-Kreis die Einhaltung des Tempolimits vier Mal kontrolliert. Offenbar hat man beim Kreis wenig Handhabe gegen den Unternehmer: "Im Übrigen wäre eine vollständige Betriebsuntersagung aufgrund zu hoher Fahrzeugzahlen zunächst nicht möglich." Gaa müsste wahrscheinlich nur mit einem Bußgeld rechnen.