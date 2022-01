Von Sophia Stoye

Rauenberg. Das Rauenberger Rathausdach muss saniert werden – unabhängig davon, ob die Gemeinde darauf eine Fotovoltaikanlage installieren will oder nicht. Architekt Philip Mußler ist klar dieser Meinung. Der Geschäftsführer des Ingenieurbüros Immogen bekam 2021 den Auftrag, den Zustand des Rathausdaches zu bewerten: vor allem, ob sich der Status quo für die Installation einer Fotovoltaikanlage eignen würde.

In der vergangenen Gemeinderatssitzung stellte er die Ergebnisse dem Gemeinderat vor – gemeinsam mit Wirtschaftsingenieur Rafael Lang, der hinsichtlich der Installation einer Fotovoltaikanlage ein düsteres Bild zeichnete.

Seit dem Bau des Rathauses 1978 ist das Dach weitestgehend "in der ursprünglichen Konstitution", wie die Verwaltung informierte. Die Dachabschnitte sind Mußler zufolge von außen in einem guten Zustand, "größere Schäden sind nicht zu erkennen", so der Architekt. Allerdings dringe an manchen Stellen Regenwasser ins Innere. Zudem seien die Betonbauteile sanierungsbedürftig. Die Kosten für die Bauarbeiten würden insgesamt bei etwa 70.500 Euro brutto liegen. "Die Zahlen sind von August", erklärte Mußler. Wahrscheinlich sei der Preis bereits um vier oder fünf Prozent gestiegen.

"Ein paar Bilder haben wir gut verkraftet, andere haben richtig weh getan", gab Peter Seithel am Ende der Ergebnispräsentation zu. Der Gemeinderat folgte Mußlers Empfehlung und beschloss einstimmig, die Sanierung in die Wege zu leiten.

Weniger schnell konnten die Ratsmitglieder hinsichtlich der Installation einer Fotovoltaikanlage handeln. Zwar bestätigte Rafael Lang, Geschäftsführer des Solartechnikanbieters Blue Oak, dass sich einige Flächen des Rathausdaches für Fotovoltaik eigneten und man gute Erträge erwarten könne. Aber einen Haken gibt es: Sollte sich Rauenberg für eine Fotovoltaikanlage auf dem Rathausdach entscheiden, könne die Ausschreibung dafür zum Problem werden. Denn: "Die Kostenschätzung kann man gleich vergessen", so Lang.

Grund dafür seien die aktuell enorm hohen Rohstoffpreise und wöchentliche Preissteigerungen. "Es ist extrem schwierig", sagte Lang offen und ehrlich den Ratsmitgliedern: Die Firma Blue Oak stehe dafür, einen fixen Preis anzubieten "und das funktioniert gerade aufgrund der Preissteigerungen nicht". Deshalb tue sich das Unternehmen sehr schwer, ein Versprechen zu geben, das man nicht halten könne.

Im Privaten sei die Situation weniger gravierend, da die Entscheidungsprozesse kürzer seien, so der Wirtschaftsingenieur. Aber eine öffentliche Ausschreibung der Gemeinde ziehe sich über einen längeren Zeitraum. "Gerade ist eine blöde, verfahrene Situation." Und zu allem noch dazu sei fraglich, ob man derzeit überhaupt einen Anlagenbauer bekomme. "Uns erreichen momentan fünf Anfragen pro Tag, wir können aber nur 20 bis 30 Anlagen im Jahr bauen", so Lang.

Trotz der negativen Aussichten verschlechtert sich die Wirtschaftlichkeit der Anlage Lang zufolge nicht, weil auch die Strompreise steigen. "Somit kann die Gemeinde mit einer Fotovoltaikanlage den Strom deutlich günstiger und nachhaltiger selbst herstellen."

Ob sich der Gemeinderat nun mehrheitlich für eine Fotovoltaik-Anlage auf dem Rathausdach ausspricht, blieb unklar. Sollte dies der Fall sein, regte Ingenieur Lang an, gleich auch E-Ladestationen zu installieren, da die Gemeinde einen großen Nachholbedarf habe: "Sie brauchen mindestens vier E-Ladestationen, wenn nicht sogar zehn am Rathaus."