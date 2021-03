Von Agnieszka Dorn

Rauenberg. Teilweise sind die Frisuren doch sehr füllig geworden durch den Lockdown. Wie man hört, sollen einige Menschen kurz davor gestanden haben, selbst ihren Haaren mit der Haushaltsschere zu Leibe zu rücken. Aber soweit muss es nun nicht mehr kommen: Seit Anfang der Woche sind die Friseurgeschäfte nach der zweieinhalbmonatigen Zwangsschließung im Zuge der Corona-Pandemie wieder geöffnet, Kunden und Friseure freuen sich darüber sehr.

"Das Telefon stand nach der Bekanntgabe der Lockerung bei uns nicht mehr still", berichtet Friseurmeister Matthias Kloé, der in Rauenberg den gleichnamigen Salon betreibt. Nicht nur das Telefon klingelte immer wieder, zudem kamen in den vergangenen Tagen Kundinnen und Kunden persönlich im Salon vorbei, um den nächstmöglichen Termin zu ergattern.

Friseurmeister Matthias Kloé vom gleichnamigen Rauenberger Salon ist froh, wieder öffnen und seinem Beruf nachgehen zu können. Mindestens so froh wie seine Kundinnen und Kunden, die Nachfrage nach Terminen ist aktuell groß. Foto: Agnieszka Dorn

Die unfreiwillige Pause sah man teils deutlich: Mit wuscheligen Köpfen oder herausgewachsenen Ansätzen betraten die Kundinnen und Kunden den Salon und freudestrahlend und mit einem jugendlichen Schnitt kamen sie wieder heraus. Sie habe Glück gehabt, erzählt Rana Ökmen, denn kurz vor dem Lockdown habe sie noch einen Friseurtermin gehabt. Ihre Haare seien in den letzten Wochen dennoch ganz schön gewachsen, normalerweise gehe sie alle vier bis sechs Wochen zum Friseur. An den Haaren habe sie selbst nichts gemacht, erzählt die Rauenbergerin weiter. Im Salon Kloé bekam sie einen flotten Bobschnitt, gute fünf Zentimeter Haare fielen zu Boden.

Reger Betrieb herrschte in dem Laden, die Friseurinnen und Friseurmeister Kloé hatten alle Hände voll zu tun. Der Salon ist groß genug, um mehr als nur den erforderlichen Mindestabstand zu garantieren. Gearbeitet wird mit medizinischer oder FFP-2-Maske, die auch die Kunden tragen müssen. Während im oberen Bereich des Ladens einer Kundin die Haare gefärbt wurden, erhielt eine andere im unteren Salon einen neuen Haarschnitt. Waschen, Schneiden, Färben, Föhnen und zum Schluss gab es noch ein Styling. Sie fühle sich wie neu geboren, sagte eine ältere Kundin glücklich, die normalerweise alle sechs Wochen einen Schnitt bekommt.

Die meisten Kunden, die in den vergangenen Tagen Salon Kloé besuchten, hatten sich nicht getraut, an ihren Haaren selbst Hand anzulegen oder sie von Bekannten schneiden zu lassen. Es gab Kundinnen, die nach eigener Auskunft den herausgewachsenen Ansatz mit Artikeln aus dem Drogeriemarkt selbst gefärbt beziehungsweise mit einem sogenannten Ansatzspray die grauen Haare übersprüht hatten. Andere hatten die Farbe im Salon gekauft – per sogenanntem "Click & Collect", also bestellen und abholen – und damit die gewohnte professionelle Farbe nutzen können. Für viele aber hat ein Friseurbesuch nicht nur damit zu tun: Es geht darum, sich etwas zu gönnen, umsorgt zu werden, ein Schwätzchen zu halten und die Seele baumeln zu lassen.

Auch bei den Männern war die Veränderung deutlich zu sehen, ja, manche traf der Lockdown diesbezüglich zumindest härter, da bei kürzeren Frisuren das Haarwachstum stärker auffällt. Der Zeitaufwand beim Friseur war auch entsprechen länger als sonst.

"Wir sind sehr froh, wieder offen zu haben", sagt Matthias Kloé: Denn im Gegensatz zum ersten Lockdown, bei dem die finanziellen Hilfen der Bundesregierung relativ schnell kamen, wurden die Anträge für die Januarhilfen ihm zufolge erst Mitte Februar freigegeben und müssen vom Bund noch bearbeitet werden.