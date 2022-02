So wie die an Walldorfs Waldschule könnten Rauenbergs Luftreiniger aussehen. Foto: Pfeifer

Rauenberg. (seb) Aus der erhofften Förderung von 80 Prozent wurden schnell weniger als 50 Prozent – überdies mit einer Frist versehen, die Rauenberg wohl nicht einhalten kann. Die absehbaren Kosten wiederum kletterten rapide über die Millionenmarke, ohne dass bereits alles Notwendige einberechnet werden konnte. Und so entschied sich der Gemeinderat in der jüngsten Sitzung gegen die sogenannten stationären Luftfilteranlagen.

Stattdessen werden mobile Geräte angeschafft, mit denen man bereits in der Rotenberger Schlossbergschule und auch in anderen Gemeinden gute Erfahrungen gemacht hat. "Die sind alltagstauglich", urteilte Bürgermeister Peter Seithel.

Ziel ist ein verbesserter Infektionsschutz: Die Anlagen sollen die Menge an Viren und anderen Krankheitserregern in der Raumluft stark reduzieren. Ihre Anwendung wird als Ergänzung zu anderen Maßnahmen verstanden: So muss auch mit Filtern regelmäßig gelüftet werden. Sogenannte CO2-Ampeln messen in Schulen und auch Kindergärten die Qualität der Atemluft und geben klare Signale, wenn sie verbraucht und wohl mit Schwebeteilchen (Aerosole), die Keime enthalten könnten, angereichert ist.

Die angedachten 20 mobilen Geräte für die Mannabergschule in Rauenberg könnten laut Bauamtsleiter Martin Hörner nach einem ersten informellen Angebot um die 55.000 Euro kosten. Für die andern beiden Schulen wären es weniger, da sie kleiner sind und weil wie erwähnt in Rotenberg bereits zwei solcher Anlagen – die Vorgängermodelle, so Hörner – in Räumen laufen, die nur schlecht gelüftet werden können. Für mobile Geräte generell ist nicht mit einer vergleichbaren Förderung zu rechnen, schon gar nicht, wenn sie, wie jetzt geplant, als Zusatzmaßnahme in Schulräumen zum Einsatz kommen, die ohne Weiteres die Fenster aufmachen können.

Dem gegenüber stellten Bürgermeister Seithel und Bauamtsleiter Hörner die ersten, unvollständigen Kostenschätzungen für eine stationäre Lüftungsanlage mit Filtern für die Mannabergschule – nur für die eine Schule – vor. Fast 230.000 Euro würden allein für die Planungsleistungen fällig. Die technischen Anlagen würden sich auf über 570.000 Euro belaufen, der Hochbau auf über 190.000 Euro – angesichts der permanenten Preissteigerungen im Bausektor ein Mindestwert.

Mit "Hochbau" ist in diesem Fall gemeint, dass die Rohre für Frisch- und Abluft an oder in den Wänden verlaufen und durch die Gebäudehülle geführt werden müssten – und das macht wiederum die Überprüfung und eventuell Verbesserung von Statik und Brandschutz erforderlich, weitere Kosten also, die die Verwaltung noch nicht beziffern konnte. Sie widersprach der Vermutung einiger Gemeinderatsmitglieder nicht, dass die Gesamtinvestition dann eher 1,5 Millionen Euro oder mehr erreichen könnte. Die andern beiden Schulen sind da noch nicht einbezogen.

Die Fördermittel des Bundes können 80 Prozent der Ausgaben erreichen, sie sind aber auf 500.000 Euro gedeckelt. Schon im Fall der Mannabergschule also läge die Förderung Hörner zufolge unter 50 Prozent. Der Umbau der Schule müsste aber innerhalb dieses Jahres erfolgen, "ein sehr kleines Zeitfenster", und die Abrechnung im Frühjahr 2023 erledigt sein – das schien dem Bauamtsleiter kaum machbar, nicht angesichts des Umfangs der Arbeiten und der allseits vollen Auftragsbücher der Baufirmen. Das Risiko bestehe, die Förderung zu verlieren.

"Die mobilen Geräte sind inzwischen ausgereift", argumentierte Hörner. Sie erreichten eine "gute Leistung", der Lärm halte sich aber dabei in Grenzen. Seithel ergänzte, man müsse sich nur die Filter beim Wechsel anschauen: "So ein Gerät holt einiges aus der Luft."

Martin Hörner meinte: In der Schlossbergschule "funktioniert es". Zwar höre man von Fachleuten, dass stationäre Anlagen empfehlenswert seien, aber der Aufwand sei groß, so Hörner: nicht nur für den Einbau, sondern auf lange Sicht auch für Instandhaltung und Wartung. Bei den mobilen Geräten gelte: "Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt." Ebenso die Lieferzeit, die Hörner auf rund zwei Wochen bezifferte.

Die Verwaltung sicherte auf Nachfrage zu, für alle Schulen, je nach Bedarf, mobile Luftreiniger anzuschaffen und nach Mengenrabatten zu fragen. Dass diese Lüfter auch in Kindertagesstätten eingesetzt werden sollen, sah Sandra Elzer, Fachbereichsleiterin der Bildungs- und Betreuungseinrichtungen im Rathaus, aber kritisch. Momentan gebe es solche Filter in schlecht zu lüftenden Räumen, das sei aber eine schwierige Situation: kleine Kinder und offen daliegende Stromkabel. Auch viele Eltern hätten da schon Sorgen geäußert, so Elzer. Mit Messungen der Luftqualität und regelmäßigem Lüften seien die Kindergarten-Teams bisher gut gefahren.

Der Gemeinderat schloss sich der Argumentation der Verwaltung einhellig an, so entschied man sich für mobile Luftreiniger. Die Auftragsvergabe soll Seithel zufolge schon in der März-Sitzung möglich sein.