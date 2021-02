Rauenberg. (agdo) Eine Hollywood-Filmrolle bei Filmregisseur Quentin Tarantino ist es zwar nicht – aber immerhin bei "Soko Stuttgart", und das schon zum zweiten Mal. Der Rauenberger Designer und Musiker Frank Kleist mimt dieses Mal einen zwielichtigen Antiquar, zu sehen ist er am morgigen Donnerstag um 18 Uhr im ZDF in der Soko-Stuttgart-Folge "Wer Hass säht".

Kleist ist in der Region kein Unbekannter, als Schlagzeuger trommelte der 62-Jährige bis vor Ausbruch der Corona-Pandemie bei der Kultband "Die Wilde 13", zudem ist er als Künstler tätig: In der Friedenskirche in Waghäusel präsentierte er Rauminstallationen und stellte beim Walldorfer Kunstpreis 2013 die "Schachtelhalme" aus. Vor und während der Corona-Pandemie machte Kleist mit einer "Culture Sarg Aktion" auf die prekäre Situation in der Kulturbranche aufmerksam: Der 62-Jährige fuhr auf dem Dach seines Wagens einen selbst gebauten Sarg durch die Gegend.

Vor knapp einem Jahr war Kleist schon einmal in "Soko Stuttgart" als Komparse zu sehen, damals spielte er einen Obdachlosen. Allerdings sei es keine Sprechrolle gewesen, so Kleist – als Antiquar habe er aber nun eine. Die Fernsehlaufbahn ist seinem Sohn Maximilian zu verdanken, der Filmregie in Darmstadt studiert. Schließlich war er es, der bei der ersten Soko-Rolle seinen Vater ursprünglich als Leiche unterbringen wollte. Einen Liebhaber zu spielen, würde ihn auch reizen, meint Kleist schmunzelnd. Im September vergangenen Jahres war der Rauenberger auf dem Jakobsweg in den französischen Vogesen unterwegs gewesen, als er inmitten der Natur einen Anruf von der Soko-Produktionsfirma "Bavaria Fiction" bekam. Sofort sagte er der Rolle zu.

Gedreht wurde kurze Zeit später unter strengen Corona-Hygienemaßnahmen an zwei Tagen in Stuttgart, ein Drehort war an einem Bahnlinienaquädukt in einer Siedlung, der andere in einer Halle in Bad Cannstatt bei den "Bavaria Filmstudios". Bis heute schwärmt Kleist von den Dreharbeiten und vom tollen Team.

Dieses Mal habe er sogar eine Gage und eine eigene Garderobe bekommen und wurde von einer Fahrerin zu den Drehorten gefahren, erzählt er begeistert. Vor jedem Drehtag mussten die Akteure einen Corona-Test machen, denn während der Dreharbeiten musste der Mund-Nasen-Schutz natürlich abgenommen werden. "Sobald die Szene allerdings im Kasten war, wurde die Maske wieder aufgesetzt", so der Rauenberger.

Kleist fuhr übrigens an beiden Tagen von Rauenberg nach Stuttgart. Um 6 Uhr morgens sei er deshalb aufgestanden, habe gemütlich einen Kaffee getrunken und sei dann losgefahren, erzählt er. Nachdem er dann in Stuttgart an beiden Tagen gleich bei der Ankunft auf das Coronavirus getestet wurde, ging es zur Anprobe, anschließend wurde gedreht.

Ein wenig aufgeregt war Kleist schon, gibt er zu, aber schließlich gehöre ein wenig Lampenfieber dazu, das kenne er von Musikauftritten. Von der Handlung der Folge darf Kleist allerdings nicht viel verraten, nur so viel: Es geht um Devotionalien des nationalsozialistischen Regimes, mit denen der Antiquar einen Handel betreibt und ermordet wird. Und so fällt Kleist letztendlich doch noch die Rolle des Ermordeten zu.

Sein Sohn Maximilian ist übrigens auch in der Folge zu sehen, berichtet Kleist. Allerdings nur in jungen Jahren auf alten Fotografien.