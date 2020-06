Rauenberg. (tt) Wie sollen sich die Rauenberger, die kein Auto haben, mit Lebensmitteln versorgen, wenn Mitte August der Rewe-Markt im Gewerbegebiet Frankenäcker für fünf Wochen schließt und es damit keinen Supermarkt mehr im Ort gibt? Diese Frage treibt einen Rauenberger um, der in der Bürgerfragestunde des Gemeinderates von der Stadt wissen wollte, wie sie darauf reagieren wolle. Denn auch der benachbarte Aldi-Markt kann derzeit nicht zum Einkaufen genutzt werden: Er wurde Anfang April abgerissen und wird bis Ende November durch einen Neubau ersetzt.

"Ich habe erst beim Spatenstich des Discounters erfahren, dass auch Rewe vorübergehend schließen wird", erklärte Bürgermeister Peter Seithel in der Sitzung. Mit der Stadt sei diese Schließung nicht abgesprochen. Er könne es aber vonseiten der Bauabwicklung nachvollziehen, dass Rewe die Arbeiten jetzt umsetzte. Denn neben der Ferienzeit spiele außerdem eine Rolle, dass wegen Leitungsarbeiten zwischen dem Aldi-Neubau und Rewe die Parkplatzzufahrt gesperrt werde.

"Wir haben uns bereits mit der Problematik beschäftigt und wollen helfen, wenn jemand in einer Notlage wäre", versicherte der Bürgermeister. Man wolle all jenen eine Alternative bieten, die Schwierigkeiten haben werden, in diesen fünf Wochen an Lebensmittel zu kommen, so Seithel. Die Verwaltung setze dabei auf die große Hilfsbereitschaft der Rauenberger, die sich schon während des Corona-Lockdowns gezeigt habe: "Damals gab es viele Hilfsangebote, die aber gar nicht so stark nachgefragt wurden", so Seithel. Sobald Rewe schließe, wolle man so etwas wieder auflegen.

Der 1700 Quadratmeter große Rewe-Markt erhält eine Rund-um-Modernisierung: Er soll ein modernes Präsentationskonzept bekommen, das sehr Frische-orientiert ist. Dafür werden zum Beispiel die Ladeneinrichtung, der Boden und alle technischen Geräte erneuert. Die geplante Wiedereröffnung des Marktes ist für den 22. September vorgesehen.