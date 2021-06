Dieses Fossil eines Riesenhais ist eins der neusten Stücke aus der Tongrube „Unterfeld“ in Rauenberg, einer bedeutenden Fossilienfundstätte. Foto: Naturkundemuseum Karlsruhe

Von Sebastian Lerche

Rauenberg. Eine Seekuh, Kolibris, Libellen, andere kleinere Tiere, diverse Pflanzen und jetzt ein Riesenhai: Die ehemalige Tongrube "Unterfeld" in Rauenberg, am Ortsrand Richtung Frauenweiler, ist ein Schatz vom gleichen Rang wie die bekannte Fossilienlagerstätte Grube "Messel" bei Darmstadt. Das wurde in der jüngsten Rauenberger Gemeinderatssitzung einmal mehr deutlich.

Professor Eberhard "Dino" Frey, Paläontologe und Leiter der geologischen Abteilung des Staatlichen Naturkundemuseums Karlsruhe, berichtete nämlich mit ansteckender Begeisterung von der geplanten Wiederaufnahme der Grabungen. Er ist bereits seit vielen Jahren im "Unterfeld" aktiv und kennt sich bestens aus, doch Ende Januar 2022 geht er in Pension und will vorher sicherstellen, dass die Fundstätte in guten Händen bleibt. "Dass die Unterfeld-Grabungen langfristig fortgeführt werden, ist Bedingung der Ausschreibung für meine Nachfolge", betonte er.

Leider war es ihm zufolge aus Kapazitätsgründen und wegen der Coronakrise lange Zeit nicht möglich, sich den Rauenberger Fossilien, die rund 32 Millionen Jahre alt sind, zu widmen. Jetzt aber wurde eine neue Arbeitsgruppe gebildet, außerdem arbeitet das Museum mit dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT) zusammen. Ehrenamtliche Kräfte unterstützen Frey, zudem werden Grabungs-Praktika für Paläontologie-Studenten angeboten.

Nicht nur die Tiere und Pflanzen von damals, auch die Gesteine sind Frey zufolge für Fachleute interessant. "Die ,Rauenberger Bucht’ ist ein fester Begriff in der Fachliteratur." Vor gut 30 Millionen Jahren war hier nämlich das Ufer eines Urmeerarms, der zwei Ozeane miteinander verband. In die Bucht mündete ein Fluss, nur mit einem nahen Süßwasservorkommen ist das Vorkommen bestimmter Tiere zu erklären. Die damalige Artenvielfalt, von der man ja nur einen Ausschnitt erspäht hat, ist für Frey jedenfalls überwältigend.

Als jüngstes Beispiel zeigte er das Foto eines Riesenhais. "Das ist etwas Super-Besonderes!" Freys Erkenntnissen nach war es ein junges Exemplar, drei Meter lang. Nicht nur ist das Fossil komplett, neben dem knöchernen Rückgrat sind auch Knorpel und weicheres Gewebe erhalten, die Flossen zeichnen sich im Rupelton in enormer Detailfülle ab, sogar Schuppen sind zu erkennen.

Im vollständig erhaltenen Schädel mitsamt Unterkiefer "finden Sie keine Zähne", erklärte Dino Frey, "diese Riesenhaie fraßen Plankton". In den Kiemen wurden Reusendorne entdeckt, mit denen der Hai die Nährstoffe aus dem Meerwasser filterte, das er "durch die ständig offene Gosche" aufnahm und anschließend durch die Kiemen wieder hinaus pumpte. Kleinere Fossilien können auch maschinell getrocknet werden, dann wird der sonst fragile Rupelton "hart wie Zement", so Frey. Aber größere Exemplare müssen mit Kunstharz konserviert werden: Das Epoxid dringt ihm zufolge in Knochen und Gewebe ein und stabilisiert sie.

Für Eberhard Frey ist dieser Hai das passende Symbol für den Neubeginn der Grabungen. Wichtig ist laut dem Paläontologen jetzt, dass man gut mit der Stadt Rauenberg zusammenarbeitet. Ein zentrales Anliegen ist eine permanente Stromversorgung der Fundstätte. Pumpen müssen sie ständig von Sicker- und Niederschlagswasser befreien. Mit Generatoren zu arbeiten, ist ihm zufolge umständlich, teuer, die Abgase schadeten der Umwelt und damit ist nicht immer für zuverlässigen Stromfluss gesorgt. Außerdem ist ihm früher bereits ein Generator gestohlen worden, das ist auch ein Argument gegen Solarzellen vor Ort (außerhalb des umzäunten Solarparks). Das Museum würde auf jeden Fall für den Strom zahlen, so Frey, und sich über ein Signal des aktiven Interesses und des Willens zur Zusammenarbeit aus Rauenberg freuen, auch bezüglich künftiger Vorhaben.

Natürlich ist laut Frey vorstellbar, dass das Museum mit Landesfördermitteln selbst die Stromversorgung installiert. Die Umsetzung mit finanzieller Unterstützung Rauenbergs ist eine weitere Möglichkeit. Eine gemeinsame Finanzierung war für viele Räte denkbar, sie zeigten sich begeistert von "ihrer" Fossilienfundstätte, was wiederum den Paläontologen außerordentlich freute.

Wünschenswert ist für Eberhard Frey auf lange Sicht auch eine Dauerausstellung in Rauenberg – mit wechselnden Stücken, "nicht immer denselben Viechern". Die Zahl der Fundstücke sei so groß, dass das ohne Weiteres möglich sei, so Frey. Auf Anfrage aus dem Rat erklärte er sich auch gerne bereit, dem Winzermuseum kurzfristig einige kleinere Exemplare zu überlassen und lud ein Rauenberger Team dazu ein, sie sich im Museum auszusuchen.

Neben einem permanenten Informationsstrom an Gemeinderat und Verwaltung ist für Frey sehr gut vorstellbar, Führungen für die Bevölkerung und Infoveranstaltungen insbesondere für Schulen und Kindergärten zu veranstalten, in der Grube "Unterfeld" oder natürlich im Naturkundemuseum selbst. "Forschung nutzt gar nichts, wenn man sie nicht rausbringt", betonte er die Bedeutung von regelmäßiger, umfassender Öffentlichkeitsarbeit.

Aus dem Rat kam auch der Wunsch nach einem Besucherzentrum für die Fundstätte, damit vor Ort über ihre Bedeutung und all die Erkenntnisse informiert wird, die man dank ihr über die Welt vor 30 Millionen Jahren gewonnen hat. Das klappe natürlich nur mit Sponsoren, machte Frey deutlich. Aber er kenne Leute, die dreidimensionale Modelle der Tiere von damals herstellen könnten, sodass besser anschaulich gemacht werden könne, was das jeweilige Fossil einmal war.

Ehe in derart großen Dimensionen gedacht werden kann, soll beispielsweise über Ausstellungen in Rathaus und Winzermuseum Aufklärungsarbeit geleistet werden. Davon verspricht man sich auch einen Anstieg der Akzeptanz für Maßnahmen wie die permanente Stromversorgung. Für die müssen jetzt erst Kostenschätzungen und Angebote eingeholt werden, dann will die Stadt mit dem Museum die nötigen Gespräche aufnehmen und dann soll der Gemeinderat entscheiden.