Rauenberg. (aot) In der jüngsten Sitzung des Rauenberger Gemeinderates wurde Stadtrat Christian Kollenz (CDU) durch Bürgermeister Peter Seithel verabschiedet. Seithel bedauerte sehr, dass Kollenz in Rauenberg vergeblich ein geeignetes Haus für seine Familie und das Architekturbüro gesucht und dieses nun in Malsch gefunden habe.

Wie der Bürgermeister ausführte, habe Kollenz schon sehr jung Interesse an der Kommunalpolitik gezeigt und sei 2009 mit 30 Jahren zum ersten Mal in das Gremium gewählt worden. Er habe in dieser Zeit unter anderem im Finanz-, Personal- und Betriebsausschuss, im Abwasser- und Hochwasserschutzverband, im Zweckverband Wasserversorgung Letzenberggruppe und im Gemeindeverwaltungsverband Rauenberg mitgearbeitet. Seit 2014 habe er zudem das Amt des ersten stellvertretenden Bürgermeisters ausgeübt.

Kollenz sei besonders in Bauangelegenheiten immer ein kompetenter Ansprechpartner gewesen. Seithel bedankte sich ausdrücklich für die gute und sachliche Zusammenarbeit in der Stadtverwaltung. Dies sei nicht selbstverständlich gewesen, da sie im Bürgermeisterwahlkampf miteinander konkurriert hätten. Er sprach Kollenz auch seinen Dank und die Anerkennung für die zusätzliche Arbeit aus, die er während der langen Krankheit seines verstorbenen Vorgängers Frank Broghammer leisten musste. Neben der Entlassungsurkunde überreichte er Kollenz eine große Wanduhr für sein neues Büro.

Die Fraktionssprecherin der CDU, Dr. Susanne Snoj, bedankte sich im Namen aller Gemeinderäte für die gute Zusammenarbeit, bedauerte sehr, dass Kollenz in seiner Heimatstadt kein geeignetes Domizil gefunden habe, und wies auf sein Engagement in der Jugendarbeit hin.

Christian Kollenz, sichtlich gerührt von so viel Lob, bedankte sich für die "spannende Zeit" im Gemeinderat, sie habe ihm viel gegeben. Sein Dank galt außer den Amtsleitern und dem Bürgermeister auch allen anderen Mitarbeitern in der Verwaltung, die im Hintergrund fleißig dafür sorgten, dass die Arbeit im Rathaus reibungslos ablaufe.

Auf der Liste der CDU rückte Gregor Wipfler für Kollenz nach. Auf Vorschlag der CDU-Fraktion wurde Jochen Kyek einstimmig zum ersten stellvertretenden Bürgermeister gewählt.