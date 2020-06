Rauenberg. (pol/mare) Gleich zwei Imbisse im Einkaufszentrum Frankenäcker und in der Straße Im Holder in Rauenberg haben Einbrecher in der Nacht zu Montag ins Visier genommen. Das meldet die Polizei.

In dem Imbiss in einem Einfamilienhaus Im Holder wurde ein Fenster zum Verkaufsraum aufgehebelt und darin zwei Geldspielautomaten aufgebrochen und das Bargeld entwendet. Der Thekenbereich wurde völlig verwüstet, nach den bisherigen Erkenntnissen wurden darüber hinaus eine geringe Bartgeldsumme, zwei Goldringe, ein Modellauto sowie Pflegeprodukte gestohlen.

In einem Imbiss im Frankenäcker war die Eingangstüre aufgebrochen worden. Aus dem Imbiss wurde eine geringe Bargeldsumme, zwei Dutzend Hähnchen sowie etwa 20 Dosen Coca-Cola entwendet.

Die Kriminaltechniker der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernahmen die Spurensicherung. Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Wiesloch. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 06222/57090 bei der Polizei in Wiesloch zu melden.