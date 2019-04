Rauenberg. (pol/van) Am Mittwochvormittag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße B39. Wie die Polizei angibt, wurden dabei drei Menschen verletzt.

Ein 32-Jähriger fuhr demnach um kurz nach 10 Uhr von der Kreisstraße K4169 kommend in Richtung B39. Dabei missachtete er beim Abbiegen auf die Bundesstraße in Richtung Walldorf die Vorfahrt eines 52-jährigen Ford-Fahrers. Bei dem Zusammenstoß wurde der Toyota des Unfallverursachers schwer beschädigt. Es entstand ein Unfallschaden in Höhe von insgesamt 11.000 Euro.

Neben den beiden Fahrern wurde auch die 72-jährige Beifahrerin im Ford verletzt. Alle Beteiligten kamen zur weiteren Behandlung in nahegelegene Krankenhäuser.

Während der Erstversorgung, der Bergungsarbeiten, der Unfallaufnahme und der anschließenden Fahrbahnreinigung blieb der Streckenabschnitt in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Update: Mittwoch, 3. April 2019, 15.15 Uhr