Rauenberg. (pr/van) Am Vormittag gegen 10.20 Uhr ist es auf der B39 in Rauenberg zu einem schweren Unfall gekommen. Ersten Informationen zufolge soll es an der Einmündung zur B3 und Malschenberg gekracht haben. Dabei wurden offenbar drei Personen verletzt.

Weitere Informationen liegen noch nicht vor.