Rauenberg. (GW) Ausnahmezustand in Rauenberg: Schönstes Spätsommerwetter sorgte drei Tage lang auf der Winzerkerwe für Hochstimmung. War der Samstagabend nach der offiziellen Eröffnung schon rekordverdächtig, so wurde dies am Sonntag und Montag noch getoppt. Angelockt von sommerlichen Temperaturen bevölkerten Hunderte die Rauenberger Kerwemeile, wobei mancher die Kerwe in "Rauenberger Sommerfest" umtaufte. Dies sorgte natürlich bei den Vereinsverantwortlichen für lachende Gesichter, bescherte der große Zuspruch doch volle Kassen. So wurde mehrmals vor allem im Essensbereich "ausverkauft" gemeldet. Doch die Vereinsvertreter sorgten immer wieder für Nachschub.

Nach dem Frühschoppen am Sonntag ging es gleich los mit dem Winzerspaß in der Hauptstraße. Der jahrelange Moderator Manfred Kühni stand in diesem Jahr nicht mehr zur Verfügung. In die Bresche sprangen dafür Darren Lesniak vom Sängerbund und Jan Bartel vom Tennisclub/KJG. Beide erledigten ihre Aufgabe hervorragend. Beim Winzerspaß müssen die Dreier-Teams mit Schubkarre, Butt und Weinfass einen Geschicklichkeitskurs bewältigen und dazu noch neuen Wein an das Publikum ausschenken.

Insgesamt zehn Teams traten an. Der Sängerbund konnte in seinem Jubiläumsjahr, man kann heuer das 150-jährige Bestehen feiern, den ersten Platz belegen. Zweiter wurde die Feuerwehr Rotenberg und dritter der Tennisclub. Auf den Plätzen folgten die KJG, die gleich mit vier Teams angetreten war, die Jugendfeuerwehr Rotenberg, der VfB und die Weinhoheiten.

... die zehn Jahre Chor "Chorazón" feierte ... Foto: Pfeifer

Punkt 14 Uhr startete der bunte Lindwurm des Festzugs durch Rauenbergs Gassen, die bei herrlichem Sonnenschein und Temperaturen weit jenseits der 20-Grad-Marke proppenvoll waren. Zum Teil in Dreier- und Viererreihen wurde das Geschehen verfolgt. Angekündigt wurde der Umzug wie immer vom Feuerwehr-Oldtimer "Emma" der Rauenberger Floriansjünger.

Unter Dennis Menges sorgte dann das Fanfarencorps Rauenberg für Stimmung. Mit an der Spitze des Umzugs war auch die Delegation des VfB mit Kerweschlumpel "VfBärbel". Der Kerwepfarrer verteilte eifrig den Segen und erteilte so die Absolution zum Feiern. Dann waren die kleinsten Rauenberger an der Reihe. Die Kindergärten Seepferdchen und Märzwiesen sowie der katholische Kindergarten Unterm Regenbogen gaben ein ebenso farbenfrohes Bild ab wie die Schüler der Mannabergschule und deren Förderverein.

... die bestens gelaunte "Stadtschänke" und die "Los Amigos", welche die immer noch andauernde Hitzewelle aufs Korn nahmen. Foto: Pfeifer



Der Kraichgau Fanfarenzug Mühlhausen kündigte dann die Kraichgauer Weinprinzessin Simona Maier aus Mühlhausen an, die in einem schmucken Cabriolet chauffiert wurde. Der Tennisclub gab als Motto für seinen Motivwagen den Slogan "Make Tennis great again" aus und verlangte gleichzeitig noch Strafzölle auf den Wein. Das Thema Dieselfahrzeuge machte sich in seinem Umzugsbeitrag der Frohsinn Rotenberg zu eigen. Die Trachtenkapelle Malschenberg unter Erich Merklinger sorgte bei den Zuschauern für beste Stimmung. Es wurde mitgeschunkelt- und gesungen, die Malschenberger Portugieserkönigin Melissa I. nahm die Huldigungen des Publikums entgegen.

Farbenprächtig war der Beitrag des Liederkranzes, dessen Chor "Chorazón" zehnjähriges Jubiläum feiern konnte. Und der Sängerbund nutzte "Rauenberger Spezialarznei" für die Stimmbildung der Sänger. Die KJG wiederum setzte alles auf den Roséwein und auf dem Schankwagen der Winzergenossenschaft ging es königlich zu. Weil die amtierenden Kurpfälzer Weinhoheiten wegen einer Terminüberschneidung verhindert waren, hatte man kurzerhand die "verflossenen" Weinhoheiten eingeladen. Diese ließen sich nicht lange bitten und gaben ein prächtiges Bild auf dem Schankwagen ab.

Von der großen Steubenparade in New York direkt zum Umzug bei der Winzerkerwe in Rauenberg: die Schützen der Weinstadt in ihrer historischen Montur. Foto: Pfeifer

Dem Musikverein Rauenberg folgte die Feuerwehr Rotenberg, die einen Kreiselgärtner suchte. Die "Los Amigos" erinnerten noch einmal an die Hitzewelle in diesem Jahr und die Rauenberger Sportschützen spielten in ihrem Umzugsbeitrag auf die Teilnahme an der Steubenparade vor vier Wochen in New York an. Der Fanfarenzug Weiher kündigte dann die Stadtschänke mit Bürgermeister Peter Seithel, Marktmeisterin Meike Längle sowie den Bürgermeisterstellvertretern Jochen Kyeck, Christiane Hütt-Berger und Theo Hess an. Zum Abschluss des Umzugs gab es hier noch einmal Wein "fer umme".

Anschließend wurde dann genauso wie am Montag, als Schlachtplattenessen und die anderen Angebote der Vereine prächtig angenommen wurden, kräftig gefeiert. Dem Verbrennen der Kerweschlumpel in der Winzeraule wohnten am Montagabend rekordverdächtig viele Besucher bei. Das Team des VfB erfüllte seine Aufgabe vortrefflich und lud die Besucher noch zum Weiterfeiern ein. Ein Trend zeichnete sich aber trotz des Wunderwetters in diesem Jahr weiter ab. Am Sonntag und Montag ist in vielen Zelten, bis auf wenige Ausnahmen, relativ früh Schluss. Hier wird es vor allem in Zukunft darum gehen, den Kerwemontag zu stärken. Dieser Aufgabe müssen sich die Verantwortlichen der Stadt ebenso stellen wie die Vereinsvertreter.