Rauenberg. (seb) Die nächste Rauenberger Großveranstaltung musste wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden: "Schweren Herzens" gab Bürgermeister Peter Seithel in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt, dass die Rauenberger Winzerkerwe dieses Jahr wieder nicht stattfinden kann.

Fast alle beteiligten Vereine seien sich einig gewesen, erklärte er: Eine Veranstaltung dieser Größe sei mit all den Auflagen zum Infektionsschutz, den erforderlichen Kontrollen, der Größe der benötigten Helferteams und dem Risiko für alle Beteiligten nicht durchführbar. Noch offen sei, ob in kleinerem Rahmen, punktuell und mit Abstand, ein Unterhaltungsprogramm möglich gemacht werden kann, so Seithel.

Was den Weihnachtsmarkt angeht, gab es wenigstens noch kein klares Nein. Die Frage lasse man noch offen, erklärte der Bürgermeister: Wie die Pandemie sich weiter entwickle und welche Auflagen dann beachtet werden müssten, sei noch überhaupt nicht absehbar. Man halte Rücksprache mit den beteiligten Akteuren, so Seithel: "Wir arbeiten nach dem Prinzip Hoffnung."