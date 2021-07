Rauenberg. (GW) Die beliebte Rauenberger Weinlaube auf dem Rathausplatz startet in diesem Jahr pünktlich zum Hochsommer. Musste diese im Jahr 2020 wegen der Corona-Pandemie komplett abgesagt werden, versuchen die Winzer im Jahr 2021 unter den Bedingungen der aktuellen Corona-Verordnung wieder ein Stück Normalität in die Weinstadt Rauenberg zurückzubringen. Von Seiten der Winzer gab es im Vorfeld verschiedene Gespräche mit Bürgermeister Peter Seithel, um die Durchführung zu ermöglichen. Die Winzerinnen und Winzer sind froh über die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung.

Starten kann die Weinlaube nur mit Sitzplätzen. Dies ist den Corona-Bestimmungen geschuldet, wie die Rauenberger Winzer mitteilen. Die Stehplätze um die Weinfässer wird es in diesem Jahr nicht geben. Auch eine Kontaktverfolgung ist angesagt. Hier will man unter anderem mit der Luca-App arbeiten und eine manuelle Erfassung anbieten. Auch Selbstbedienung wird es in diesem Jahr nicht geben, die Gäste werden von den einzelnen Winzern an den Tischen bedient. Die Winzer hoffen dennoch, dass das über die Stadtgrenzen hinaus bekannte Flair der Weinlaube und die Rauenberger Gastfreundschaft nicht zu kurz kommen.

Damit ist die Rauenberger Weinlaube eine der ersten Traditionsveranstaltungen, die in der Region nach einem Jahr Pandemiepause durchgeführt wird. Die Winzer hoffen, dass die Corona-Lage so entspannt wie im Moment bleibt und richten einen Appell an die Besucher, dass die geltenden Corona-Regeln eingehalten werden sollen. Von Seiten der Winzer wird man die Durchführung ständig an die aktuellen Corona-Bestimmungen anpassen. Der Start der Weinlaube erfolgt am Donnerstag, 22. Juli, um 17 Uhr.

Zu Verkosten gibt es die besten Tropfen von den Rauenberger Hausbergen Burggraf und Mannaberg. Dabei reicht das Angebot der Gewächse vom süffigen Schoppenwein bis hin zu hochprämierten Weinen und Sekten.

Den Anfang macht das Rauenberger Weingut Fellini. Bis zum 5. September wird die Weinlaube dann immer von Donnerstag bis Sonntag bewirtetet werden. Die Öffnungszeiten sind von Donnerstag bis Samstag von 17 bis 22 Uhr, und an Sonntagen von 15 bis 21 Uhr. Folgende Winzer sind bei der Rauenberger Weinlaube vertreten: Weingut Fellini vom 22 bis 25. Juli, Weingut Meisersick vom 29. Juli bis 1. August, Weingut Block vom 5. bis 8. August, Weingut Ihle vom 12. bis 15. August, Winzergenossenschaft Kraichgau/Winzer von Baden vom 19. bis 22. August, Weingut Hirsch vom 26. bis 29. August und das Weingut Schäfer vom 2. bis 5. September.