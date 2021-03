Rauenberg. (RNZ) Die Stadt Rauenberg richtet auch ein kommunales Corona-Testzentrum ein. Grundlage dafür bildet die Ausweitung der Teststrategie des Landes. Bürgerinnen und Bürger mit Wohnsitz oder Aufenthalt in Deutschland können sich daher seit dem 8. März kostenlos und einmal pro Woche auf das Corona-Virus überprüfen lassen. Dies geht vorwiegend in Apotheken und Arztpraxen. Bei den sogenannten Bürgertests können ab Dienstag, 23. März, die Menschen aus Rauenberg an zwei Tagen pro Woche in der Kulturhalle in der Dambach-la-Ville-Straße getestet werden. Dies ist ohne Anmeldung möglich.

Die Stadt hofft der Mitteilung zufolge, so "Infektionen frühzeitig zu erkennen und Infektionsketten zeitnah zu unterbrechen um allen Mitbürgern einen besseren Schutz zu bieten". Die Testungen werden von geschultem Personal vorgenommen und anschließend ausgewertet. Eine Mitnahme der Tests, um diese zu Hause zu machen, ist nicht möglich. Ein Ergebnis steht 15 Minuten nach dem Test fest. Auch eine Bescheinigung kann ausgestellt werden.

Die Verwaltung bittet um Verständnis, dass keine Personen, die bereits Symptome haben, oder auch Kontakte ersten Grades sind, getestet werden können. Diese müssen sich an die Teststation des Kreises in Reilingen wenden. Bei einem positiven Ergebnis muss die betroffene Person umgehend in Quarantäne und sich zur Sicherheit einem PCR-Test unterziehen. Positive Testergebnisse leitet die Stadtverwaltung an das Gesundheitsamt weiter, dass sich dann bei der betroffenen Person melden wird.

Info: Die Tests in der Kulturhalle finden Dienstag und Freitag zwischen 18 und 20 Uhr statt.