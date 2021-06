Rauenberg. (tt) Drei Wirtschaftswege hat die Stadt in den letzten Wochen sanieren lassen: Die 1,4 Kilometer lange Strecke entlang der Kreisstraße zwischen Rauenberg und Malschenberg, den 1,3 Kilometer langen Weg zwischen dem Ortseingang Malschenberg an der Friedhofstraße und der Grillhütte sowie den Weg, der von den Höfen am Sträßel bis zur Autobahn führt. Insgesamt 272.000 Euro investierte die Stadt für die drei Strecken.

"Als Sanierungsverfahren wurde das ,Betonfräs- und mixed in Place’-Verfahren angewendet", berichtet Bauamtsleiter Martin Hörner. Dabei wird der alte Beton- oder Asphaltbelag abgefräst, mit Zuschlagsstoffen und Bindemittel vermischt und als Unterbau wiederverwendet. "Anschließend wird über einer Ausgleichsschicht aus Splitt ein neuer Asphaltbelag als Trag- und Abriebschicht aufgebracht", erklärt Hörner. Durch die Wiederverwertung des Bestandsmaterials konnten so die Abfuhr-und Deponiegebühren vermieden werden. "Die Belastbarkeit der Wirtschaftswege wird durch das angewendete Verfahren ebenfalls verbessert", so Hörner.

Noch sind die Arbeiten allerdings nicht ganz abgeschlossen. Zwar ist die Breite des Asphaltbelages gleich geblieben, doch müsse nun noch entschieden werden, wie das Bankett – die Schotterschicht unter dem neuen Asphalt ist noch einmal breiter als die Deckschicht – rechts und links der neuen Decke ausgestaltet werde. Bislang war geplant, den überstehenden Schotter mit Erde bis an den Asphalt zu überdecken. "Wir wollen uns aber noch einmal anschauen, wie viel es kostet, wenn dieser Bereich mit Schotter befestigt wird", so Hörner. Der Vorteil: Landwirtschaftliche Maschinen könnten sich dann auf den Wegen leichter begegnen. Nun wartet man auf ein entsprechendes Angebot der Baufirma.

Der Gemeinderat hatte nach einigen Diskussionen am 24. Februar die Sanierung beauftragt. Im Rat hatte vor allem die Auswahl der Strecken für Kritik gesorgt: Zunächst sollte der Verbindungsweg zwischen der Rauenberger Weinstraße und der Rotenberger Weinbergstraße saniert werden. Da in diesem Bereich aber das Neubaugebiet "Sandäcker" geplant ist, fürchteten die Räte Beschädigungen am neuen Weg. Man entschied sich deshalb für den Weg bei den Höfen am Sträßel. Im Haushalt 2020 waren zunächst 150.000 Euro für die Wegesanierung eingeplant, die Angebote der Firmen lagen aber deutlich darüber – zwischen 271.898,16 Euro und 419.304,16 Euro. Trotz der Mehrkosten von 122.000 Euro gab der Gemeinderat schließlich grünes Licht.