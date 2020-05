Von Timo Teufert

Rauenberg. Viele Gastronomen haben den heutigen Tag herbeigesehnt: Sie dürfen ihre Gaststätten und Restaurants endlich wieder öffnen. Doch nicht bei allen ist die Freude darüber ungeteilt: Jürgen Menges, Geschäftsführer des Rauenberger Hotels Winzerhof kritisiert etwa, dass unter den vorgegebenen Rahmenbedingungen ein wirtschaftlicher Betrieb nicht möglich sei. Sein Restaurant öffnet er deshalb unter Protest und Vorbehalt und informiert darüber auch seine Gäste mit einem Handzettel. Nach 14 Tagen wollen er und seine Familie entscheiden, ob sich die Öffnung rentiert, oder ob man noch einmal neu überlegen muss.

"Die aktuell zugesagten Hilfen durch Bund und Land, sowie die Rahmenbedingungen, um öffnen zu dürfen, geben unserer Branche leider nicht die geringste Chance einen Betrieb wirtschaftlich führen zu können", ärgert sich Menges. Denn in seinem Restaurant stehen ab Mittwoch nur ein Drittel der Kapazitäten zur Verfügung, die es zu normalen Zeiten gäbe. "Weil wir Tische entfernen mussten, werden die Wege weiter und wir haben dadurch einen erhöhten Personalbedarf", schildert Menges die Situation. Auch der Einkauf der Waren verteuere sich, entweder, weil die Preise generell gestiegen seien oder weil man Mindermengenzuschläge zahlen müsse. "Diese Preissteigerungen können wir aber nicht an unsere Kunden weitergeben", so Menges.

Doch der Gastronom und Hotelier sieht noch ganz andere Probleme: "Wir leben vom Feeling und der Atmosphäre, die wir in unserem Haus für unsere Gäste schaffen." Wenn man diese Atmosphäre aber nicht schaffen könne – weil beispielsweise empfohlen werde, wenig mit dem Gast zu sprechen, dann fehle etwas Entscheidendes. "Und selbst wenn wir eine nette Atmosphäre hinbekommen, laufen trotzdem immer noch Menschen mit Masken durch das Restaurant", gibt Menges zu bedenken.

Seit 19. März war der Familienbetrieb geschlossen, das gesamte Team in Kurzarbeit und nach Hause geschickt. "Heute und morgen bekommen wir Ware und sind ab Mittwoch wieder für unsere Gäste da", sagt Menges. Er und sein Team hoffen nun auf die Privatleute, denn die Firmen, die bislang ihre Tagungen im Winzerhof abgehalten haben, zeigen sich noch sehr zurückhaltend. Künftig hat das Restaurant unter der Woche ab 17 Uhr geöffnet, an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen bietet man durchgehend warme Küche an. "Das haben wir bislang noch nie gemacht", sagt Menges.

Fraglich ist, wie es beim Hotel weitergeht. Dort darf nur jedes zweite Zimmer belegt werden. "Die neun Wochen Schließung sind überstanden, doch jetzt ist die Frage, wie sich das Buchungsverhalten entwickeln wird", so Menges. Allein die SAP habe in normalen Zeiten Hunderte von Betten in der Region gefüllt. Da man beim Walldorfer Softwarekonzern aber bis Jahresende im jetzigen Modus bleiben wolle und auf Homeoffice und Videokonferenzen setze, werden diese Betten leer bleiben. Während des Shutdowns hatte die Familie Menges ihre Zimmer als Homeoffice-Ersatz angeboten und einige wenige Stammgäste beherbergt, die dienstlich in der Region unterwegs waren.

Für den Winzerhof-Chef wird bei den Verordnungen mit unterschiedlichen Maßstäben gemessen: "Wir wollen niemanden, schon gar nicht unsere Gäste, gefährden. Aber es ist nicht nachvollziehbar, warum bei uns im Hotel das Frühstücksbüfett verboten ist, wenn Supermärkte ihre Salatbüfetts bestücken dürfen." Ebenso unverständlich ist für den 59-Jährigen, warum er im Restaurant keine Trauergesellschaft bewirten darf, im Hotel aber eine Bundesligamannschaft übernachten dürfte. "Das kann man doch niemandem erklären", ärgert sich Menges.

Mit der Öffnung des Restaurants will Menges seinen 70 Mitarbeitern, die sich derzeit alle in Kurzarbeit befinden, eine Perspektive geben. "Wir wollen zeigen, dass es uns noch gibt", betont Menges. Er habe schließlich eine Verantwortung gegenüber seinen Mitarbeitern und deren Familien. "Das bereitet mir schlaflose Nächte", sagt der Chef des Familienunternehmens. Sein Appell an alle Gäste ist deshalb ganz klar: "Ich hoffe, dass die Menschen nicht in der Schockstarre bleiben, sondern dass sie versuchen, den Einzelhandel und die Gastronomie in unserer Region wieder zu stärken."