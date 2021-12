Von Tobias Törkott

Rauenberg. Mit 5:4 sicherte sich im Januar 2020 die Frauenbundesliga-Mannschaft der TSG Hoffenheim den SAP Fußballcup. Torjägerin Nicole Billa schoss allein im Finale gegen die SGS Essen drei Tore – unter anderem den Siegtreffer per Volley. Die Rauenberger Mannaberghalle verwandelte sich in ein Tollhaus. Und irgendwie sind die Hoffenheimer Fußballfrauen noch immer amtierender Cup-Sieger. Denn das Turnier muss 2022 bereits zum zweiten Mal wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Das trifft auch den VFB Rauenberg als Ausrichter. Mario Link, Vorsitzender des Vereins, spricht im Interview über die Folgen und was aus dem Turnier in der Zukunft wird.

Herr Link, hätte man den SAP Fußballcup auch als Geisterturnier, quasi zur Vorbereitung der Mannschaften, austragen können?

Es war kurz im Gespräch, das eventuell zu machen, aber da fehlt das Flair, da fehlen die Leute, die Stimmung, also all das, was das Turnier ausmacht. Das bringt so nichts. Man hätte vielleicht eine Liveübertragung starten können, aber da wären keine Emotionen rübergekommen. Wenn am Sonntag die Finalrunde ausgetragen wird, ist die Stimmung in der Halle brutal.

Wie weit war die Vorbereitung?

Die Mannaberghalle wird von uns immer vorab geblockt. Das Equipment, also Lautsprecher und alles Weitere, besitzen wir selbst, da gab es also keine Absprachen. Ansonsten war alles organisiert, wie beispielsweise die Verlegungen von Handballspielen in der Halle. Wir hätten nur auf den Startschuss gewartet und dann wäre es auch schon losgegangen. Wir brauchen etwa ein bis eineinhalb Tage, um die Halle so herzurichten, dass die Bande steht, der Rasen liegt, und die Tribüne aufgebaut ist. Wir hatten mit den Organisatoren und den Mannschaften Kontakt, ob das Turnier stattfinden kann. Es waren sich aber alle schnell einig, dass es abgesagt wird.

Mario Link. Foto: Pfeifer

Wie aufwendig ist eine kurzfristige Absage?

Wir als Ausrichter haben es einfacher, wir haben es mit Gegenständen und Materialien zu tun. Der Organisator für die Teams hat es da schon schwerer. Wenn zum Beispiel Mannschaften aus der Schweiz kommen. Da stellen sich die Fragen: Wie sind die Auflagen, dürfen die überhaupt ein- und wieder ausreisen? Das ist eine große Maschinerie, die im Hintergrund läuft.

Das Turnier findet zum zweiten Mal nicht statt, was bedeutet das für den Verein?

Wir sind der Veranstalter, das trifft uns. Das war ein Riesending für Rauenberg, da kommen Zuschauer, die sonst nicht zum Fußball kommen. Der VFB Rauenberg ist stolz darauf, dass der Verein so etwas organisieren kann, gerade jetzt, weil der Frauenfußball an Attraktivität gewonnen hat. Das Turnier ist für uns eine schöne Einnahmequelle. Es ist eine super Werbung für uns als Verein. Die Halle ist voll an den drei Tagen, da kommen 1500 Leute am Tag. Das ist ausverkauft, wie auch beim Jugendturnier, das "Volker Beushausen Gedächtnisturnier um den Office Mix Cup". Denn das können wir auch nicht durchführen. Hier stehen sich Jahr für Jahr knapp 100 Mannschaften gegenüber. Die Vereine außenrum sind enttäuscht, das Turnier ist bekannt. Dazu gab es freitagabends ein Ortsturnier, mit Teams aus dem Ort.

Glauben Sie, 2023 rollt der Ball in der Mannaberghalle, oder droht das Turnier aus dem Kalender zu verschwinden?

Ich würde sagen, dass es zu früh ist, um das abzuschätzen. Wir sind uns einig, dass wir nächstes Jahr im Sommer in die Gespräche gehen, um für 2023 das Turnier zu planen. Wenn es die Pandemie bis dahin zulässt, glaube ich, dass es stattfinden wird und auch den gleichen Zuspruch von Clubs, Sponsoren und Zuschauern finden wird. Die Metropolregion Rhein-Neckar und ihre Organisatoren haben hier eine hervorragende Plattform für den Frauenfußball geschaffen. Das wird man nicht einfach sterben lassen.

Wie steht es um die Rauenberger Fußballer: Die Saison im Amateurfußball ist vorläufig unterbrochen worden. Kann im Frühjahr wieder gekickt werden?

Man muss mit allem rechnen. Da muss man objektiv sein. Wir müssen es nehmen, wie es kommt. Die Saison lief für uns sehr gut. Ich glaube, dass wir die Runde zu Ende spielen werden, in irgendeiner Form. Vom Verband und vom Land haben wir Mittel, wie man Sport im Freien ausüben kann. Glaube, dass es im Frühjahr zwei bis drei englische Wochen mehr geben wird.

Welche Vorkehrungen wurden im Verein getroffen?

Wir haben ein eigenes Testzentrum. Beispielsweise haben wir beim Spiel gegen Leimen die Zuschauer getestet, und auch die Eltern, die mit zu den Jugendspielen gefahren sind. Auch Spieler wurden, soweit es notwendig war, getestet. Da wir so einen großen Jugendbereich haben, müssen wir da was machen. Ich selbst habe mich auch als Tester ausbilden lassen.

Ziehen hier die Vereinsmitglieder mit?

Das kam sehr gut an. Wir haben etwa zwölf bis 15 Leute, die dabei helfen. Das sind zum einen diejenigen, die testen. Dann die Leute, die abrechnen, oder die, die Testkits besorgen. Wir haben viele Mitglieder. Da hilft eigentlich jeder mit. Wie alle ehrenamtlichen Vereine mussten wir viel improvisieren. Es sind viele Events weggefallen. Das sind Einnahmequellen, die fehlen. Das hat uns schon mitgenommen. Doch die Helfer-Struktur ist sehr gut bei uns. Dafür danken wir auch allen. Wenn ein Verein weniger Mitglieder hat, dann trifft es ihn bestimmt härter. Wir können uns dank des Engagements unserer Mitglieder über Wasser halten.