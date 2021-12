Von Tobias Törkott

Rauenberg. Der Gemeinderat Rauenberg hat mehrheitlich den 2022er-Haushalt verabschiedet. Nur die FDP-Fraktion stimmte dagegen. Mit einem Defizit von etwa 500.000 Euro muss Rauenberg für das Jahr 2022 rechnen. Zunächst prognostizierte man ein Minus von 1,8 Millionen Euro. Dank höherer Steuereinnahmen und Zuweisungen von etwa 900.000 Euro und weil der Rat etwa 340.000 Euro einsparte, wird es nicht so gravierend. Die Verbesserungen wirken sich auf den sogenannten Cashflow aus, also den Überschuss an Zahlungsmitteln, der bei etwa 776.000 Euro liegt. An liquiden Eigenmitteln hat Rauenberg 1,8 Millionen Euro vorzuweisen. "Trotz der guten Entwicklung beim Ergebnishaushalt und beim Cashflow werden wir 6,9 Millionen Euro neue Schulden bis ins Jahr 2025 machen", so Kämmerer Thomas Dewald. Die Pro-Kopf-Verschuldung könnte auf mehr als 1200 Euro pro Einwohner anwachsen. Für das Jahr 2022 wird ein Anstieg von 8,5 Millionen Euro auf 10,8 Millionen Euro prognostiziert.

Die Ratsfraktionen äußerten sich schriftlich zum 2022er-Haushalt. Die wichtigsten Aussagen der fünf Fraktionen haben wir hier zusammengefasst:

> CDU: "Es ist zu befürchten, dass, wenn nicht schnell wieder Normalität erreicht wird, viel Kultur und Brauchtum verloren geht", hob Jürgen Bender, der Fraktionsvorsitzende der CDU, hervor und setzte den Fokus auf die Corona-Krise. Von der hänge die finanzielle Entwicklung ab. Gerade Rauenberg sei auf "Gedeih und Verderb" auf Schlüsselzuweisungen von Land und Bund angewiesen, da die Gewerbesteuereinnahmen unterdurchschnittlich seien. "Eine Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuer lehnen wir aber ab", so Bender. Die Schlüsselzuweisungen seien das Spiegelbild der Konjunkturlage. Die Wirtschaft kämpfe um den Aufschwung und werde durch wechselnde Corona-Verordnungen gestört. So sorge nach Ansicht der CDU-Fraktion die 2G-plus-Regel für Umsatzeinbußen.

Lobenswert sei die Erfüllung der Pflichtaufgaben trotz angespannten Haushaltes. Bender sprach dabei die Ortskernsanierung Rotenbergs, den Neubau des Malschenberger Feuerwehrhauses oder Projekte wie den Bau von Kindergärten an. In Sachen Wohnraum müsse man sich, um Flächenverbrauch zu vermeiden, mit der Nachverdichtung im Ortskern beschäftigen. Für das potenzielle Gewerbegebiet Hohenstein-Schanzenäcker will die CDU sich für Firmen mit "hohen Öko- und Sozialstandards" einsetzen. Sorge bereitet der Schuldenstand. Daher gilt: "Hier heißt es weiterhin, mit Augenmaß zu agieren."

> Freie Wähler: "Das Erreichen eines genehmigungsfähigen Haushalts sollte eigentlich das Ziel unserer Beratungen sein, jedoch können wir mit diesem Werk wiederholt nicht die geplanten Ausgaben erwirtschaften", so der Fraktionsvorsitzende Stephan Hakala. Er thematisierte die "hohen Investitionen", die für den Bau von Kinderbetreuungseinrichtungen anstehen: "Diese und viele andere Vorhaben sind nach diesem Haushalt mit zusätzlichen Krediten von über sieben Millionen Euro finanziert." Die Freien Wähler sprechen sich für alle geplanten Investitionen aus, würden es aber ablehnen, diese nur durch Kredite zu finanzieren. "Investitionen in die Zukunft sind sinnvoll", so Hakala.

Es könne aber nicht sein, dass diese immer nur durch Schulden finanziert werden. Die Freien Wähler sprachen auch die Hebesätze der Grundsteuer an, die "moderat" hätten erhöht werden sollen (Anmerkung der Redaktion: der Rat entschied sich hier dagegen), um Einnahmen für Infrastruktur und Kinderbetreuung zu generieren. "Solche Entscheidungen sind unpopulär, jedoch aus unserer Sicht unumgänglich", so Hakala. Hier wünschen sich die Freien Wähler mehr Mut. In Zeiten dieser Pandemie gebe es aber kaum andere Möglichkeiten als eine Zustimmung zum Haushalt.

> SPD: "Das Ergebnis des Haushaltes ist besser als erhofft", findet die SPD. Besonders die gestiegenen Steuerschätzungen seien "Sonnenstrahlen am düsteren Pandemiehimmel." Das Investitionsprogramm der Gemeinde mit zahlreichen Posten bis ins Jahr 2026 und benötigten 30 Millionen Euro sei jedoch nicht zu schaffen. Einiges werde gestrichen oder geschoben werden müssen, prognostiziert die SPD. Bei den Haushaltsberatungen über Kürzungen seien viele kleine Schritte gemacht worden, "und das ist besser als keine Schritte", bediente sich die Rauenberger SPD bei Alt-Kanzler Willy Brandt. Eine mögliche Erhöhung der Grundsteuer lehnt die SPD ab: Viele Familien hätten finanzielle Einbußen zu verkraften, dies wäre das falsche Signal.

Konkret hätten die Sozialdemokraten gerne einige Sanierungen in die Wege geleitet. Dafür begrüßte man unter anderem die Ausgaben von 10.000 Euro für ein Klimaschutzkonzept oder die Schaffung einer Stelle für die Schulsozialarbeit. Kritik übt die SPD daran, dass die Ausstattung kommunaler Bauten mit Fotovoltaik-Anlagen nicht vorangehe. Zudem sei das Thema der Flüchtlingsunterbringung in den Hintergrund gerückt. Die Bausubstanz der Gebäude in Rotenberg und Malschenberg sei "katastrophal". Zustimmung für den Haushalt gab es, da so Weichen für die Zukunft gestellt werden.

> Grüne: Manuel Steidel begann seine Stellungnahme mit dem Hinweis auf die relativ junge Konstellation seiner Fraktion. Man investiere viel, um gemeinsam einen stabilen Haushalt aufstellen zu können. "Schmerzliche Entscheidungen" würden so anstehen. "Drei von fünf Fraktionen sind jedoch der Meinung, sich bei den Haushaltsberatungen im Verwaltungsausschuss zurückhalten zu können", kritisierte Steidel. So überlasse man den anderen beiden Fraktionen den Vortritt, unpopuläre Anträge zu stellen. "So geht das nicht", befand er. Alle müssten dazu beitragen, dass der Haushalt genehmigungsfähig sei. Steidel bedankte sich bei der Verwaltung für die guten Vorschläge, um große Posten zu schieben oder anderweitig umzusetzen.

"Als Ergebnis wird ein Haushalt verabschiedet, bei dem trotz schmalem Budget viele Investitionen getätigt werden", erklärte Steidel. Die wichtigsten Investitionen nach Ansicht der Fraktion seien der Bau des Multifunktionsgebäudes mit Mensa oder die Raumbelüftungsanlagen an den Schulen. Erfreut zeigten sich die Grünen über die geschaffene Stelle für den Klima- und Umweltschutz. Lob gab es für kleine Projekte wie Poller vor Supermärkten oder den Spielplatz Weißenberg. Diese kleinen Schritte ermöglichten es, die Stadt freundlicher zu gestalten.

> FDP: Die FDP-Fraktion stellte die Frage, wie man mit den Herausforderungen der Corona-Krise umgehe. Einerseits mit "Sachverstand und Vorsicht", um Überschuldung zu vermeiden, aber es müssten auch notwendige Investitionen in einer "hochverschuldeten" Gemeinde getätigt werden. An der jährlich auftretenden Fragestellung, was man streiche könne, beginne der FDP zufolge "ein sich wiederholendes Streich- und Verschiebungskonzert" einzelner Maßnahmen, "um festzustellen, dass es doch nicht ganz so schlimm um die Finanzen Rauenbergs bestellt ist wie gedacht". Die Einsparsumme von etwa 300.000 Euro sei besser als nichts. Dies entspreche aber nicht mal der Summe, die die Stadt jährlich an Tilgungen und Zinsen aufbringen müsse.

Die verbesserte Lage im Ergebnishaushalt könne nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Investitionen 2022 nur mit Krediten in Millionenhöhe verwirklicht werden können. "Man stelle sich vor, es hätte die veranschlagte Ergebnisverbesserung nicht gegeben", so die FDP, die ein Gesamtkonzept vermisst. Dazu fehle auch eine Planung, die Kinder und Jugendliche berücksichtige. Die FDP-Fraktion wünscht sich Engagement, um Sportmöglichkeiten für diese Gruppen zu schaffen. "Stattdessen wird ein Multifunktionsgebäude, welches sechs Millionen Euro kosten soll, gebaut", kritisieren die Liberalen. Dies sei Luxus. Die Investitionen in diesem Bereich kann die FDP nicht unterstützen. Bei Großprojekten müsse an den Entscheidungswegen noch gearbeitet werden.