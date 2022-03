Von Anja Hammer

Rauenberg. Gerade junge Familien lechzen nach Wohnraum. Der große Traum vieler: ein eigenes Haus. In der Region ist die Nachfrage hoch, aber das Angebot knapp. In Rauenberg könnte dieser Wunsch jedoch für manche bald in Erfüllung gehen: Im Neubaugebiet Sandäcker im Südosten der Stadt könnten nach derzeitigen Planungen 21 Einzel- und 22 Doppelhäuser sowie sieben Hausgruppen entstehen. Zumindest gab der Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwochabend den entsprechenden Startschuss und leitete mit dem Aufstellungsbeschluss das Verfahren ein. Doch Applaus bekamen die Kommunalpolitiker in der gut besuchten Sitzung dafür nicht. Den bekamen die Gegner.

Das neue Baugebiet beschäftigt den Rat bereits seit eineinhalb Jahren. "In die Planungen sind schon viele Anregungen vom Gemeinderat und den Bürgern eingeflossen", sagte Bürgermeister Peter Seithel vorweg. "Aber es müssen immer noch viele Dinge festgelegt werden." Den aktuellen Plan stellte Stadtplaner Dietmar Glup vom Ingenieurbüro "Sternemann und Glup" vor.

Demnach soll das gesamte Gebiet eine Fläche von 2,3 Hektar haben. Damit ist es kleiner als in früheren Planungen. Denn wie Bauamtsleiter Martin Hörner erläuterte, habe sich herausgestellt, dass die Behörde für Landesdenkmalpflege ebenfalls dort aktiv ist. Und zwar ist sie in der verlängerten Burggrafensteige auf historische Mauerreste und ein Gartenparterre gestoßen, das bald als schützenswert eingestuft werden soll. Damit bleibt die Frischluftschneise, die die Gegner des Projekts immer wieder angeführt haben, erhalten.

Was allerdings nicht erhalten wird, ist ein geschütztes Biotop auf dem Gelände. "Das muss weichen", hielt Glup fest. Und so stünden 1,7 Hektar als Wohnbaufläche zur Verfügung. In den 50 Häusern könnten 66 Wohneinheiten für etwa 145 Einwohner entstehen. Denn in den Einzelhäusern – auf 380 bis 480 Quadratmeter großen Grundstücken – seien bis zu drei Wohneinheiten zulässig. Die Erfahrung zeige aber, dass nur wenige davon Gebrauch machen würden, so Glup.

Was die Verkehrsanbindung angeht, so sollen die "Sandäcker" über die Zeppelin-Menges-Straße an die Bahnhofstraße angeschlossen werden; dann soll eine Straße eine Schleife durch das Gebiet drehen. Zudem sei eine Zufahrt zur Weinstraße vorgesehen. "Die ist in der Breite begrenzt", erläuterte Glup. "Aber sie wäre immer noch breit genug für die Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge", betonte Glup. Es stehe noch nicht fest, ob es sich hier um eine ständige oder eine Notausfahrt handele.

Nach Ansicht der Verkehrsexperten reicht eine Notausfahrt. Denn Frank Rogner von "Koehler und Leutwein" stellte die Ergebnisse vor, zu denen sein Fachbüro gekommen war. Dieses hatte letztes Jahr Verkehrszählungen durchgeführt und nun berechnet, wie sich das Neubaugebiet auf den Verkehr im Ort auswirken würde, insbesondere in der Haupt- und der Bahnhofstraße. Demnach wären jeden Tag 140 Fahrten mehr zu verzeichnen. "Das ist im Mittel ein zusätzliches Fahrzeug alle 1,8 Minuten", erklärte Rogner. Dies sei eine "verträgliche Mehrbelastung".

Zum Verkehr hatte die SPD zwei Bitten: "Uns ist wichtig, dass die Anbindung an die Weinstraße breiter als 3,5 Meter wird", betonte Christiane Hütt-Berger. Und die Anbindung an die Bahnhofstraße sollte hervorgehoben werden. Manuel Steidel (Grüne) kritisierte, dass der öffentliche Nahverkehr nicht betrachtet wurde. Hier versprach Bürgermeister Seithel, eine Anbindung des Neubaugebiets bei der neuen Ausschreibung des Linienbündels 2024 zu versuchen. Doch vor allen Dingen störten sich die Grünen an den allgemeinen Plänen. "Das ist ein enormer Flächenverbrauch", sagte Steidel. Es gebe kein einziges Mehrfamilienhaus und somit auch keinen sozialen Wohnungsbau. Wegen dieser und anderer Punkte stimmte die Grünen-Fraktion geschlossen gegen das Vorhaben, während der Rest des Rats dafür stimmte.

Angesichts der Kritik von Grünen und dem Publikum platzte Christa Albrecht (FW) der Kragen. In Richtung Publikum sagte sie zu den großen Grundstücken und Einzelhäusern: "Das haben wir doch auch gemacht, um euch nicht zu belasten, beim Verkehr etwa!" Jürgen Bender (CDU) fand, dass es bei jedem Baugebiet Bedenkenträger gebe. "Es gibt aber Hunderte Familien, die Wohnraum suchen – und auch die haben wir zu vertreten."