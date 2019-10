Rauenberg. (GW) Kerwezeit gleich Schönwetterzeit, so die einfache Formel, die zusammen mit der Rauenberger Gastlichkeit für ausgelassene Fröhlichkeit sorgt. Der Weingott Bacchus meinte es wieder gut mit den Rauenbergern, beendete rechtzeitig zur Kerwe eine Schlechtwetterphase und läutete den goldenen Oktober ein. Rechtzeitig vor der Eröffnung in der Winzeraule des Winzermuseums kamen die letzten Regentropfen herunter. Angeführt vom Musikverein Rauenberg fand sich dort Bürgermeister Peter Seithel nebst Gefolge ein, um vor großem Publikum die Winzerkerwe zu eröffnen.

Das Stadtoberhaupt konnte viele Gäste in der Winzeraule begrüßen und dank Rauenbergs Winzern wieder von guten Tropfen berichten. "Weinbau und Weinfeste haben in Rauenberg eine lange Tradition. Auch in diesem Jahr ist es den Winzern wieder gelungen, erstklassige Weine zu produzieren. Auf der Winzerkerwe können die edlen Tropfen verkostet werden und zusammen mit der Rauenberger Gastfreundschaft entsteht das unvergleichliche Rauenberger Kerwefeeling", so Bürgermeister Seithel. Er vergaß jedoch nicht, auf die Schattenseite des Herbsts 2019 hinzuweisen: "Rund 30 Prozent weniger als in den letzten Jahren konnten Rauenbergs Winzer in die Keller bringen", erklärte Seithel - was hoffentlich zu keiner Verknappung der guten Rauenberger Tropfen führe.

Bürgermeister Peter Seithel schläuchelte das Weinfass gekonnt an. Fotos: Pfeifer

Nach weiteren Vorträgen des Musikvereins wurde auf ein Novum hingewiesen: Drei amtierende Weinhoheiten kommen aus dem Rauenberger Ortsteil Malschenberg. Sowohl die Kurpfälzische Weinkönigin Verena I, die mit ihren Prinzessinnen Maria und Anna-Lena zu Gast war, und natürlich Portugieserkönigin Hanna I., als auch die Bereichsprinzessin für den Kraichgau, Rebecca I. Sie alle hatten fröhliche Grußworte parat.

Die Kerweschlumpel, prächtig dekoriert von Winzerin Petra Salomon, ist in diesem Jahr in der Obhut der Winzergenossenschaft. Gekonnt schritten Kerwevadder Felix Filsinger, Kerwemutter Katrin Filsinger, Pfedderich (Pate) Carsten Wipfler, Kerwepfarrer Jürgen Matz und Oma Petra Salomon zur Tat. Nach knackigen Worten wurde die Kerweschlumpel unter viel Applaus des Publikums auf den Namen "Rulanda vum Wachent" getauft. Bürgermeister Seithel blieb noch die ehrenvolle Aufgabe, nach dem Anschläucheln des Weinfasses den köstlichen Rauenberger Wein "fer umme" an das Kerwevolk auszuschenken. Bei bester Stimmung machten die Besucher in der Winzeraule kräftig davon Gebrauch.

Die Schlumpel wurde auf den Namen "Rulanda vum Wachent" getauft. Fotos: Pfeifer

Anschließend war das Kerwevolk kaum zu bremsen. Die Straußwirtschaften der Vereine füllten sich und auch der Rummel in der unteren Hauptstraße war gut besucht. Für alle war etwas dabei. Zu den köstlichen Rauenberger Weinen, unter denen wieder einmal der Auxerrois der Favorit war, gab es Leckereien aus der Winzerküche. An den Probierständen konnten die Feierlustigen nach Herzenslust genießen und zudem gab es Live-Musik jeder Couleur, von Rock und Pop bis zu Volks- und Schlagermusik.

Highlight des Abends war der Auftritt von Nadine Kapourgatzidis beim Fanfarencorps. Verbunden durch Mutter und Oma mit dem Fanfarencorps, sang sie sich mit Schlagern in die Herzen des Publikums. So wurde bis in den frühen Sonntagmorgen hinein gefeiert. Kleines Ärgernis am Rande für viele Kerwebesucher: Am Eingang zur Kerwemeile an der oberen Hauptstraße fehlte heuer das eigens für die Kerwe jedes Jahr aufgebaute Stadttor. Wie Bürgermeister Peter Seithel auf RNZ-Anfrage erklärte, wurde beim Aufbau durch den Bauhof bemerkt, dass das Tor nicht mehr standsicher war. Hoffentlich kommt dieser Fauxpas im nächsten Jahr nicht mehr vor.

Info: Am heutigen Montag wird weitergefeiert: Ab 10 Uhr ist Betrieb in den Straußwirtschaften, um 19 Uhr wird die Schlumpel in der Winzeraule verabschiedet.