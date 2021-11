Rauenberg. (stoy) Nachdem es schon länger keinen Corona-Ausbruch mehr in einem Seniorenheim der Region gab, sind nun 16 Personen der Seniorenresidenz Haus Melchior in Rauenberg positiv auf das Virus getestet worden. Das meldete das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises am gestrigen Mittwoch.

Bisher haben sich neun Bewohnerinnen und Bewohner sowie sieben Pflegekräfte infiziert. Insgesamt beschäftigt das Seniorenheim über 70 Mitarbeiter und betreut 86 Bewohner. "Bis auf eine Mitarbeiterin sind alle der positiv Getesteten geimpft", berichtete Residenzleiterin Lena Uhrich auf RNZ-Anfrage. Ausnahmslose allen gehe es bisher gut, lediglich leichte Erkältungssymptome träten auf. Generell seien über 90 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner sowie der Pflegekräfte geimpft. Der Großteil der Senioren und einige Mitarbeiter hätten zudem schon die Auffrischungsimpfung erhalten. "Auch wenn es erst mal komisch klingt: Ich bin froh, dass es uns jetzt – geimpft – trifft und nicht vor einem Jahr noch ungeimpft", so Uhrich.

Betroffen ist ihr zufolge ein Wohnbereich, der nun isoliert wird. Somit sind dort keine Besucherinnen und Besucher erlaubt und die dort eingesetzten Pflegekräfte wechseln nicht zu anderen Stationen. "Personell ist die Situation jetzt angespannt", so die Residenzleiterin. Da die infizierten Mitarbeiter nun in Quarantäne sind, sei man unterbesetzt – neben dem alltäglichen Fachkräftemangel.

Die erste Corona-Infektion kam am Sonntag durch einen positiven Schnelltest ans Licht. "Wir testen aktuell täglich alle Bewohner", berichtete Uhrich. In den zwei darauffolgenden zwei Tagen folgten die positiven PCR-Testergebnisse und das Gesundheitsamt meldete sich: "Ich wurde für jeden positiven Bewohner einzeln vom Ermittlungsteam angerufen", kritisierte Uhrich – obwohl man eigentlich eine eigene Ansprechpartnerin in der Behörde habe.

Update: Donnerstag, 25. November 2021, 11.56 Uhr