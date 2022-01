Rauenberg/Wiesloch/Walldorf. (RNZ) Wer in Zukunft von Rauenberg zum Bahnhof Wiesloch/Walldorf will oder umgekehrt, muss umdenken: Wie die Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH (SWEG) am Donnerstag informierte, wird der Betrieb der Buslinie 701 von Rauenberg zum S-Bahnhof Wiesloch/Walldorf ab dem heutigen Freitag bis auf Weiteres eingestellt.

Grund sind der SWEG zufolge zunehmende Personalausfälle aufgrund von pandemiebedingten Krankmeldungen und Quarantäneregelungen. Als Ersatz stehen laut SWEG drei andere Linien zur Verfügung: Die Linie 703 von Waldangelloch kommend fährt die Haltestellen in Rotenberg und Rauenberg an und fährt dann weiter zum S-Bahnhof. In Malschenberg müssen Fahrgäste auf die Linie 705 aus Östringen/Malsch ausweichen, um nach Wiesloch zu kommen. Und Fahrgäste aus Frauenweiler können die Linie 709 zwischen Wiesloch und dem PZN nutzen, um in die Kernstadt zu gelangen.

Weitere Details zu den einzelnen Abfahrtszeiten und Anschlüssen der Bus-Linien stehen in Echtzeit in der Fahrplanauskunft des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar unter www.vrn.de zur Verfügung. Sie sind aber auch zu erfragen unter der VRN-Service-Nummer 06 21/1 07 70 77.