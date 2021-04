Rauenberg. (RNZ) Blutspenden werden weiterhin benötigt: Das teilt das Rote Kreuz mit und bittet daher um Blutspenden am Dienstag, 27. April, 14 bis 19.30 Uhr, in der Rauenberger Kulturhalle, Dambach-La-Ville-Straße 5. Da Blut nur begrenzt haltbar ist, werden Blutspenden kontinuierlich benötigt. Auch in Zeiten der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen sind Unfallopfer sowie Patienten mit Krebs oder anderen schweren Erkrankungen dringend auf Blutspenden angewiesen. Es wird gebeten, einen Termin zu reservieren: und zwar hier.

Das Rote Kreuz führt die Blutspende unter Kontrolle von und in Absprache mit den Aufsichtsbehörden unter hohen Hygiene- und Sicherheitsstandards durch. Es wird gebeten, nur zur Blutspende zu kommen, wenn man sich gesund und fit fühlt. Es ist erforderlich, zur Spende den Personalausweis mitzubringen.

Blut spenden kann jeder Gesunde von 18 Jahren bis zum 73. Geburtstag. Erstspender dürfen jedoch nicht älter als 64 sein. Damit die Blutspende gut vertragen wird, erfolgt vorher eine ärztliche Untersuchung und danach ist eine kleine Ruhepause angesagt.