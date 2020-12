Ein Betrieb für Baumpflege, Baumsanierung und Landschaftspflege möchte das 0,7 Hektar große Areal um die Kelterhalle an der Kreisstraße zwischen Rauenberg und Malschenberg in Zukunft als Betriebsgelände nutzen. Foto: Pfeifer

Von Timo Teufert

Rauenberg. Erhebliche Bedenken hat das Amt für Landwirtschaft und Naturschutz des Rhein-Neckar-Kreises gegen den Bebauungsplan "Ehemalige Kelterhalle" in Rauenberg. Das geht aus der frühzeitigen Anhörung der Behörden hervor, die das Stadtplanungsbüro Sternemann und Glup in der letzten Gemeinderatssitzung vorgelegt hat. Bereits bei der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes hatte das Amt, das als Untere Naturschutzbehörde fungiert, seine Bedenken zum Ausdruck gebracht. Auf dem Gelände an der Kreisstraße zwischen Rauenberg und Malschenberg will sich ein Betrieb für Baum- und Landschaftspflege ansiedeln, der dort auch bioenergetische Brennstoffe herstellen will.

Die Bedenken des Amtes "werden noch verstärkt durch den Umstand, dass eine großflächige Versiegelung von 90 Prozent auf den als ,Bauflächen’ ausgewiesenen Grundstücksteilen zugelassen werden soll", heißt es weiter. Auch die als zulässig erklärte Gebäudelänge von 50 Metern wird kritisiert. "Es handelt sich bei dem Standort um eine exponierte Lage. Die Vorbelastung durch die Bestandsgebäude wird durch die aufgezeigten Erweiterungsmöglichkeiten deutlich verstärkt", teilt die Untere Naturschutzbehörde mit. Die vorgesehene Gebäudegliederung werde nicht dazu beitragen, die negative Wirkung des lang gezogenen Baukörpers in der Landschaft zu verringern. Erwartet werde deshalb eine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzgutes "Landschaft". "Zusammenfassend wird von der Unteren Naturschutzbehörde empfohlen, von dem Vorhaben Abstand zu nehmen", so die Behörde.

Das sieht Stadtplaner Dietmar Glup etwas anders: Er schlägt in der Abwägung aller vom Amt aufgeführten Argumente vor, dem Betrieb eine Ansiedlung zu ermöglichen und das Bauleitplanverfahren um die aus dem Umweltbericht abgeleiteten Festsetzungen zu ergänzen. So werden etwa 26 Prozent der Flächen bepflanzt, um den Betrieb "einzugrünen". Um einen 50 Meter langen, ungegliederten Baukörper zu vermeiden, wird eine optisch deutlich gegliederte Fassade in den Bebauungsplan mit aufgenommen. Eine Staffelung in der Höhe wurde wegen den erforderlichen Durchfahrtshöhen des Fuhrparks wieder verworfen. Außerdem verwies Glup darauf, dass an der Kelterhalle ein flächenmäßig sehr komprimiertes Betriebskonzept umgesetzt werden soll. "Die mit der Ausweisung des Bebauungsplans einhergehenden Eingriffe in die einzelnen Schutzgüter werden durch die Tätigkeit eines solchen Betriebes andernorts in der Region und auch global betrachtet vielfältige positive Auswirkungen auf das Ökosystem haben", so Glup.

"Wir sind hier ja schon sehr lange in Gesprächen", sagte Bürgermeister Peter Seithel. Denn es gebe nur wenige Möglichkeiten der Ansiedlung an dieser Stelle. Für die nun geplante Nutzung durch einen Forstbetrieb sei ein Zielabweichungsverfahren nötig gewesen. "Es ist schon paradox, dass die Behörden, die gerne auf die Firma zugreifen, jetzt nur ihr Tagesgeschäft machen", ärgerte er sich. Zumal das Regierungspräsidium ganz klar gesagt habe, dass ein Bebauungsplan für das Areal nur denkbar sei, weil es anschließend ein Forstbetrieb nutze.

"Was passiert denn, wenn die Behörde sich nicht überzeugen lässt?", fragte Christiane Hütt-Berger (SPD) den Architekten und Stadtplaner. Die entsprechenden umwelt- und artenschutzrechtlichen Gutachten lägen mittlerweile vor: "Ich erwarte, dass die Behörden die ganzen ergriffenen Maßnahmen auch würdigt", erklärte Glup. Es sei aber auch nicht zwingend erforderlich, dass die Naturschutzbehörde zustimme. "Die naturschutzrechtlichen Belange sind zu berücksichtigen und das haben wir auch", so Glup. Er hoffe aber auf eine Annäherung. "Und was passiert, wenn das Regierungspräsidium den Bebauungsplan ablehnt?", fragte Friso Neumann (Freie Wähler). "Das kann ich mir nicht vorstellen, dafür sind wir schon zu viele Schritte gemeinsam gegangen", so Glup. Es sei aber Wunsch des Regierungspräsidiums gewesen, die Naturschutzbehörde mitzunehmen und die Kritikpunkte sauber abzuarbeiten. "Das haben wir ebenfalls getan und den Plan mit großem Engagement ausgearbeitet", unterstrich der Planer.

"Mir tut der Unternehmer langsam leid", erklärte Jürgen Bender (CDU). Der Prozess ziehe sich wie Kaugummi und die Firma sei an ihrem jetzigen Standort nur geduldet. An der Kelterhalle wolle der Unternehmer mit sehr viel Engagement investieren, sein Ökokonto sei sogar überbilanziert. "Die neue Halle soll 50 Meter lang werden. Das ist kein gigantisches Bauwerk, sondern so groß wie eine Sporthalle", ärgerte sich Bender über die neuen Auflagen zur Gliederung des Baukörpers. Er sei fest davon überzeugt, dass das Gelände des Unternehmers später besser aussehe als heute: "Jetzt macht es ja eher einen traurigen Eindruck", so Bender.

Das Landschaftsbild auch künftig zu schützen, habe der Gemeinderat selbst in der Hand, betonte Manuel Steidel (Grüne). Ihn überzeugten die geplanten Grünflächen des Unternehmers. "Wenn es an dieser Stelle ein Betrieb schafft, dann doch dieser", so Steidel. Ludwig Schäffner (Freie Wähler) wunderte sich auch wegen des Schutzguts Landschaftsbild: "Gleich nebenan steht doch noch eine riesengroße Halle." Diese gehöre aber offenbar einem landwirtschaftlichen Betrieb und sei im Baurecht privilegiert.

Einstimmig wurde vom Gemeinderat schließlich die Abwägungsentscheidung über die behördlichen Stellungnahmen getroffen, die modifizierten Planentwürfe gebilligt und die erneute Offenlage beschlossen.