Rauenberg. (EN/mün) Nach einem Unfall an der Kreuzung der Bundesstraße B39 zur Wieslocher Straße in Rauenberg am Mittwochmittag kommt es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Nach Angaben der Polizei liegen Ziegelsteine und Bauschutt über die Fahrbahn verstreut. Die Aufräumarbeiten dauern am Nachmittag immer noch an.

Eine 40 Jahre alte Seat-Fahrerin wollte aus Richtung Wiesloch kommend in die Wieslocher Straße einbiegen. Laut Polizei hat sie dabei die Rote Ampel nicht beachtet. Deswegen prallte sie auf den Anhänger eines entgegenkommenden Fords. Der Anhänger wurde abgerissen und gegen einen Ampelmast geschleudert. Dabei wurde die Ladung Ziegelsteine über die Fahrbahn verteilt. Dabei wurde auch ein weiteres Fahrzeug, das an der Ampel stand, beschädigt.

Laut Polizei wurde bei dem Unfall um 13.40 Uhr niemand verletzt.

Update: 19. Dezember 2018, 15.45 Uhr