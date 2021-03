Von Georg Wipfler

Rauenberg. Ein Hansdampf in allen Gassen war der Rauenberger Jürgen Bender schon immer: 25 Jahre stand er als Geschäftsführer des Winzerkellers Wiesloch an vorderster Front und hat der hiesigen Weinwelt so manche Neuerung beschert. Als er vor wenigen Jahren beim Winzerkeller auf eigenen Wunsch ausschied, blieb er mit seinem Familienweingut dem Weinbau erhalten. In den letzten Jahren baute Bender das Weingut kontinuierlich aus, heute hat er eines der größten Weingüter im vorderen Kraichgau. Zudem hatten seine Eltern und er seit Jahren in Rauenberg eine Brennerei. So werden von ihm schon jahrzehntelang edle Obstbrände hergestellt, deren Ertrag von den heimischen Streuobstwiesen kommt.

Seit rund drei Jahrzehnten ist neben dem Weinbau eine Passion Benders der Whisky. Diese Leidenschaft hat er aus Schottland, denn seine Schwester war damals als Ärztin in einem Highland-Krankenhaus beschäftigt. Da lag es nahe, einen Familienbesuch abzustatten und aus dem anfänglichen Whiskytrinken wurde eine wahre Passion. Schon lange reifte in Bender der Gedanke, im Bereich des Brennens mal etwas Außergewöhnliches zu probieren. "Ich habe mir Jahre darüber Gedanken gemacht, und da ich gerne mal etwas Neues probiere, ging ich zusammen mit meiner Familie die Sache an", erzählt er.

Den Anfang machte der Rauenberger im letzten Jahr mit einem Gin. Dem Wachholderbrand setzte er 28 Kräuter und Rebblüten zu, sodass ein außergewöhnlicher Gin entstand. Zurzeit wird dieser noch über einen Partner vertrieben, doch schon bald soll es eigene Etiketten geben, und die Vermarktung über den eigenen Betrieb erfolgen.

Mit der Whisky-Herstellung wurde es dann schon etwas komplizierter, da kam ihm der Lockdown entgegen: Denn Brauereien konnten Ende 2020 ihr Bier nicht verkaufen und die Brauleistung ging enorm zurück. Und da man für die Whisky-Herstellung im Prinzip vergorene Gerste braucht – ein Grundbestandteil des Biers – kam Bender eine glorreiche Idee. "Da wir sehr auf das Regionale achten, fragten wir bei der Heidelberger Schlossquellbrauerei nach, ob sie uns vergorene Gerste liefern können, also sozusagen Bier ohne Hopfen", erklärt Bender.

Die Schlossquellbrauerei sei für den Vorschlag aufgeschlossen und froh gewesen, endlich wieder einen Sud ansetzen zu können. "So ging dann alles schnell: Aus bester Gerste wurden 20.000 Liter Sud hergestellt. Dazu wurde besondere Hefe und besondere Gerste verwendet, durch das Gären entstand der Alkohol", so Bender weiter.

Die Heidelberger Brauerei sei so schnell gewesen, dass Bender schon den ganzen Dezember lang die 20.000 Liter in seiner eigenen Brennerei destillieren konnte. Und so entstand ein Starkbier ohne Hopfen mit einem Alkoholgehalt von knapp zehn Prozentvolumen. "In den Wochen des Brennens war ich ungefähr 105 Stunden pro Woche in meiner Brennerei, aber der Aufwand hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das Destillat hat schon jetzt feine und würzige Aromen", so Bender. Rund 2000 Liter Destillat entstanden beim Brennen.

Da beim Whisky ein Drittel des Geschmacks vom Destillat kommt und zwei Drittel beim Reifen im Fass entstehen, hat Bender nicht gespart. Deshalb wurden für die Reifung des Destillats eigens Holzfässer mit einem Fassungsvermögen von je 200 Litern angeschafft. Sie wurden aus amerikanischer Weißeiche produziert, die ausnahmslos in Kentucky und Tennessee gewachsen ist. Mindestens drei Jahre setzt Bender für die Reifung im Holzfass an. "Der Whisky wird die typischen Aromen bekommen, wir streben etwas Hochwertiges an, und wollen mit dem Rauenberger Whisky ein Zeichen setzen", so Jürgen Bender.

Damit er seinen Whisky, Gin und die Edelbrände in Zukunft auch ordentlich präsentieren kann, plant der Rauenberger gerade einen Showroom mit angeschlossener Vinothek. "Während der Brand im Hintergrund läuft, können in Zukunft unsere Gäste nicht nur beim Brennen zuschauen, sondern auch einen erlebnisreichen Abend rund um das Brennen verbringen. Weine aus unserem eigenen Anbau werden das Ganze ergänzen", so Brenner.

Durch die neue Brennanlage gebe es auch die Möglichkeit, dass sich Whisky-Liebhaber ihr eigenes Fass brennen lassen können. "Das geht auch in kleineren Chargen, aber die bevorzugte Größe wird wahrscheinlich ein 30 Liter Fass sein. Das kann dann bei uns eingelagert und beim Reifen begleitet werden", erklärt der Rauenberger.