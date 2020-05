Der Rewe-Markt in Rauenberg wird modernisiert. Auf dem Parkplatz wird eine E-Ladestation installiert. Foto: Pfeifer

Rauenberg. (tt) Für die Kunden wird es keine einfache Zeit: Denn nicht nur der Aldi-Markt im Gewerbegebiet Frankenäcker hat gerade geschlossen – er ist vor gut einem Monat abgerissen worden, wird nun neu gebaut und soll Ende November 2020 wieder öffnen – Ende August schließt auch der benachbarte Rewe-Markt für fünf Wochen. Er wird in dieser Zeit einer "Frischzellenkur" unterzogen. Letzter Verkaufstag vor der Renovierung ist der 15. August.

"Unser Markt erhält eine Rund-um-Modernisierung", berichtet Sabine Stachorski, Pressesprecherin der Rewe Region Südwest. In Rauenberg habe es sich für diesen Zeitpunkt angeboten, weil auch die Zufahrt zwischen Rewe und Aldi aufgerissen werden muss, um neue Leitungen zu verlegen. Grundsätzlich renoviere und modernisiere Rewe aber seine Märkte in einem regelmäßigen Turnus, um sie attraktiv zu halten.

"Unser Markt in Rauenberg erhält beim Umbau ein modernes Präsentationskonzept, das sehr Frische-orientiert ist. Dafür wird auch der Boden erneuert. Und alles, was sich im Markt befindet, muss raus", so Stachorski. Während der Verkaufszeiten sei eine solche Modernisierung nicht möglich. Im renovierten Markt, der eine Verkaufsfläche von 1700 Quadratmetern hat, werden dann auch alle technischen Geräte energetisch auf dem neusten Stand sein.

"Für die Kunden wird sich schon spürbar etwas verändern", sagt Stachorski. In den Fokus rücke Rewe dabei vor allem die Warengruppen, mit denen man sich von Wettbewerbern abhebe. Die Warenanordnung werde luftiger und übersichtlicher. "Wir schaffen einen Markthallencharakter und unseren Kunden wird die Frische überall im Markt begegnen", erklärt Stachorski. Und auch auf dem Parkplatz tue sich etwas: Wie der benachbarte Discounter baut auch Rewe eine Ladestation für Elektroautos.

Geplante Wiedereröffnung des Marktes ist dann am 22. September.