Rauenberg. (GW) Dass Rauenberg eine lange Tradition im Weinbau hat, ist hinlänglich bekannt. Dass in Rauenberg und den umliegenden Gemeinden im vergangenen Jahrhundert aber auch die Zigarrenmacherindustrie blühte, hat nur noch die ältere Generation erlebt. Um dieses alte Gewerbe nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, hat sich der "Verein für Kunst und Heimatgeschichte" dazu entschlossen, in Form einer Skulptur an die Zigarrenherstellung zu erinnern. Damit hat der Verein einmal mehr seinem Vereinszweck gemäß der Weinstadt und ihrer Geschichte ein bleibendes Denkmal gesetzt.

Seit letzten Sonntag bereichert nun ein Prunkstück aus der Hand des Künstlers Dr. Hatto Zeidler aus Hohenklingen-Knittlingen den Rauenberger Rathausplatz. Sein Werk erinnert nicht nur an die Kunst des Zigarrenmachens selber, sondern auch an die vielen Schicksale von Frauen, die neben der Versorgung ihres Haushaltes aus wirtschaftlicher Not heraus in einer der Zigarrenfabriken arbeiten mussten, um für die Familie ein Zubrot zu verdienen.

Zu der feierlichen Einweihung der Skulptur "Die Zigarrenmacherinnen" (eine junge und eine alte Frau, letztere am Wickeltisch sitzend) fanden sich zahlreiche Besucher auf dem Rathausplatz ein, darunter auch der Landtagsabgeordnete Karl Klein. Bevor Andreas Staar, der Vorsitzende der Kunst- und Heimatfreunde, die Zeremonie eröffnen konnte, gab es eine kleine, aber nette Überraschung von Vereinsmitglied Elke Greulich: Im historischen Gewand einer Zigarrenmacherin aus dem vergangenen Jahrhundert berichtete sie über ihre umfangreiche Hausfrauenarbeit und klagte, dass sie dann noch zusätzlich in die Zigarrenfabrik musste. Ihr kleiner Vortrag fand genauso viel Aufmerksamkeit wie die anschließend von ihr verteilten Zigarren. Wie Andreas Staar in seiner Einführung sagte, ist die Einweihung des Zigarrenmacherinnen-Denkmals der krönende Abschluss des Jubiläumsjahrs. Die Freunde der Kunst- und Heimatgeschichte bestehen seit 25 Jahren.

Das Werden der Skulptur erklärte Dr. Dieter Wagner ebenso fachmännisch wie unterhaltsam, so wie man es von ihm gewohnt ist. Deutlich brachte er zum Ausdruck, dass das Denkmal nicht nur Rauenberg verschönern solle, sondern auch einen Bezug zu dessen Geschichte darstellen und schließlich das 25-jährige Jubiläum des Vereins krönen solle. "Als wir uns in der Vorstandschaft auf der Suche nach dem Thema des 25-jährigen Jubiläums machten, wollten wir nicht den Weinbau nehmen, der in Rauenberg schon verschiedentlich gewürdigt ist, wir haben uns bewusst für das Thema Tabak und Zigarrenmachen entschieden", erklärte er.

Angefangen hatte das Zigarrenmachen in Rauenberg im Jahr 1846, als die Firma Landfried das ehemalige fürstbischöflich-speyerische Schloss übernahm. Rund 120 Jahre bestand die Zigarrenproduktion in der Weinstadt, erlebte Höhen und Tiefen. In den Fabriken arbeiteten vornehmlich Frauen, die so die Einkünfte der Familien aufbesserten. Sie waren entweder als Entripperinnen und Wickelmacherinnen, als Zigarrenmacherinnen oder Sortiererinnen beschäftigt. Acht bis elf Stunden betrug damals die Arbeitszeit, in Rauenberg gab es sogar mehrere Zigarrenfabriken.

"Um dies zu würdigen, haben wir einen Künstler gesucht und uns für Dr. Hatto Zeidler entschieden," so Dieter Wagner. Dieser habe schon viele solcher Projekte realisiert. "Wir waren sicher, dass Dr. Hatto Zeidler unsere Vorgaben umsetzt und sind voll und ganz zufrieden", freute sich der Referent.

Wie Dr. Wagner weiter ausführte, haben nach der Erstellung eines Kostenvoranschlags die Mitglieder im Oktober 2018 der Ausführung und Finanzierung zugestimmt. Da man auch bei der Gemeinde und im Gemeinderat auf offene Ohren stieß, stand der Ausführung nichts mehr im Wege. Bei einem Besuch im Atelier des Künstlers gab es nur noch zwei kleine Änderungswünsche, und auch der Guss der Bronzeskulpturen bei der Manufaktur Rohr in Niefern-Öschelbrunn verlief ohne Probleme. Gedankt wurde auch der Schlosserei Menges-König aus Rotenberg, die an der Herstellung des Tisches mitgewirkt hatte.

Hatto Zeidler ging in seiner kurzen Ansprache noch einmal auf die Änderungswünsche ein und lobte die gute Zusammenarbeit mit den Rauenberger Heimatfreunden. Voll des Lobes für die Skulptur "Die Zigarrenmacherinnen" zeigte sich auch Rauenbergs Bürgermeister Peter Seithel. "Die Skulptur erinnert zum einen an den Strukturwandel in Rauenberg, sorgt aber auch dafür, dass diese vergangene Epoche, die auch prägend für Rauenberg war, nicht in Vergessenheit gerät. Mein besonderer Dank gilt dem Verein der Kunst- und Heimatgeschichte, für den die Realisierung ein Kraftakt war, und den vielen Engagierten, die zum Gelingen des Denkmals beigetragen haben", so Bürgermeister Peter Seithel.