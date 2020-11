Rauenberg. (tt) Der Rauenberger Gemeinderat Alexander Köhnlein, der im Mai 2019 zum ersten Mal in das Stadtparlament gewählt wurde, tritt zum nächstmöglichen Zeitpunkt aus der CDU-Fraktion aus. Das teilte Köhnlein der Stadtverwaltung schriftlich mit und Bürgermeister Peter Seithel verkündete diese Entscheidung am Mittwochabend im Gemeinderat. Köhnlein erreichte mit 1600 Stimmen bei der Wahl das drittbeste Ergebnis aller CDU-Kandidaten.

Köhnlein selbst möchte auf RNZ-Nachfrage seinen Fraktionsaustritt nicht kommentieren. Er erklärt nur, dass er nie Parteimitglied gewesen sei. Derzeit pausiert er krankheitsbedingt und will bei seiner Rückkehr entscheiden, ob er als Einzel-Gemeinderat weitermacht oder sich einer anderen Fraktion anschließt.

CDU-Fraktionschef Jürgen Bender war wie seine Kollegen überrascht von Köhnleins Entschluss: "Es wäre schön gewesen, wenn wir von diesem Schritt vorher gewusst hätten", sagte Bender auf RNZ-Nachfrage. Die Gründe, warum Köhnlein aus der Fraktion ausscheide, kenne er nicht. "Ich finde den Schritt sehr schade", so Bender. Zumal man Köhnlein die Kandidatur auf der CDU-Liste ermöglicht habe, obwohl dieser kein Parteimitglied sei. "Er wurde deshalb auch von CDU-Wählern gewählt", so Bender. Er hege aber keinen Groll gegen den Mit-Gemeinderat: "Wenn er wieder an den Sitzungen teilnimmt, ist er für uns ein Gemeinderatskollege wie alle anderen auch", betonte Bender.

Bei der Kommunalwahl 2019 hatte die CDU über neun Prozentpunkte und zwei Sitze in Rauenberg eingebüßt und saß seither mit sechs Räten im Gemeinderat. Mit dem Ausscheiden von Köhnlein ist die CDU nicht mehr stärkste Fraktion im Gemeinderat. Wie die Freien Wähler kommen die Christdemokraten nun auf fünf Sitze.