Rauenberg. (tt) Auch wenn die Handwerker noch letzte Feinarbeiten an der neu errichteten Frischefiliale des Discounters Aldi im Rauenberger Gewerbegebiet Frankenäcker erledigen müssen, die meisten Regale sind schon eingeräumt. Und so steht der Eröffnung des neuen Marktes am morgigen Donnerstag nichts mehr entgegen. Um 8 Uhr wird Bürgermeister Peter Seithel die Aldi-Filiale eröffnen.

"Zusammen mit Rewe bilden wir hier in Rauenberg einen attraktiven Einzelhandelsstandort", ist Nils Reithmann, Leiter Filialentwicklung bei der zuständigen Aldi-Süd-Gesellschaft in Ketsch, überzeugt. Am Ostersamstag war die alte Filiale, die 1989 gebaut wurde, geschlossen, entkernt und schließlich abgerissen worden. Nach Pfingsten wurde dann mit dem Neubau des Pultdachgebäudes begonnen, nach 32 Wochen sind die Arbeiten nun abgeschlossen. Mit seiner offenen Decke und dem umlaufenden Fensterband erinnert in dem Neubau nicht mehr viel an eine klassische Filiale des Discounters: Die dunklen Bodenfliesen harmonieren mit der Holzoptik an den Stirnseiten der Regale und große Industrielampenschirme setzen die dunkel geflieste Backecke in Szene.

Auch an der Anordnung der Waren wurde einiges verändert: Direkt am Eingang erwartet die Kunden jetzt die Obst- und Gemüseabteilung, die um ein Kühlregal ergänzt wurde. Darin werden zum Beispiel Beeren, Salate und Pilze angeboten. "Wir kühlen diese Produkte, um die Qualität besser halten zu können", berichtet Marktleiter Thomas Jacklofsky. Direkt dahinter befinden sich die Kühlregale für Fleisch und Fisch sowie verzehrfertige Lebensmittel. Insgesamt steht im Neubau ein Drittel mehr Platz in den Kühlregalen zur Verfügung, sodass mehr Ware vorgehalten werden kann.

Ganz neu ist die Backwelt im hinteren Bereich des neuen, über 1300 Quadratmeter großen Marktes. "Bislang wurden unsere Produkte ja im Automaten gebacken, jetzt kümmern sich hier die Mitarbeiter darum", so Reithmann. Gestartet wird mit 29 Produkten, das Sortiment soll mit der Zeit aber noch aufgestockt werden.

Vor den Kassen befinden sich jetzt die Tiefkühl-Abteilung: "Wir haben jetzt statt zwei Reihen Truhen die Tiefkühlprodukte in Standschränken untergebracht", berichtet Jacklofsky. Das sei nicht nur platzsparender, sondern erleichtere den Kunden auch die Orientierung. Ganz neu im Kassenbereich ist auch die große Kundentoilette mit Wickeltisch, die es in dieser Form in den Filialen bislang nicht gab.

Seit zehn Tagen wird die Ware eingeräumt und die Vorfreude auf die neue Arbeitsstelle sei unter den Mitarbeitern entsprechend groß: "Wir sind sehr zufrieden, denn wir haben jetzt ganz andere Möglichkeiten, unsere Ware zu präsentieren", sagt der Filialleiter. Insgesamt 1400 Artikel sind in der Aldi-Filiale verfügbar, darunter 350 Bio-Artikel.

Auch auf dem Parkplatz hat sich einiges verändert: Die Stellplätze sind mit 2,70 Meter nun 20 Zentimeter breiter als zuvor und es steht eine Stromtankstelle mit zwei Ladeplätzen während der Öffnungszeiten für die Kunden zur Verfügung. Gespeist wird die Tankstelle auch von der Fotovoltaikanlage auf dem Dach des Gebäudes, die man zwischenzeitlich abgebaut und eingelagert hatte: "Mit der Anlage decken wir 25 bis 30 Prozent des Gesamtenergiebedarfs der Filiale", so Reithmann.

Info: Eröffnung des Aldi-Marktes in den Frankenäckern ist am Donnerstag, 26. November, um 8 Uhr.